Экология

Конец осеннему паводку: Волжская ГЭС закрыла затворы водосливной плотины

Экология 26.11.2019 12:25
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26.11.2019 12:25


Сегодня на Волжской ГЭС закрыли  затворы водосливной плотины. Осенний паводок, вызванный прошедшими дождями и массовым таянием снега в верховьях Волги из-за временного потепления в центральной части России и в районах Поволжья, пошел на спад. Приточность к Волгоградскому водохранилищу снизилась и в настоящее время расходы воды осуществляются только через гидротурбины. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжской ГЭС.
В соответствии с указаниями Росводресурсов, с 11 ноября 2019 года большинство водохранилищ Волжско-Камского каскада были переведены на транзитный режим работы. Это значит, что гидроэлектростанции пропускали столько воды, сколько приходило в водохранилища, удерживая их уровень вблизи отметки нормального подпорного уровня. В тех случаях, когда приток превышал пропускную способность гидротурбин, излишки воды пропускались через водосбросы. Затворы водосливной плотины Волжской ГЭС были открыты 14 ноября 2019 года в соответствии с указаниями Росводресурсов о поддержании уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметки нормального подпорного уровня 15,0 м. На Волжской ГЭС подчеркнули, что во время осеннего паводка пропустили только ту воду, которая не могла быть накоплена в водохранилищах и использована весной 2020 года. 
Ранее экологи высказывали беспокойство в связи с осенним паводком и предположили, что из-за этого весенний паводок вновь будет скудным. Также они заявляли об угрозе, которую несет животному и растительному миру это явление. 


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