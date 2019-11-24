Происшествия

В Волгоградской области хуторянин собрал во дворе арсенал

Происшествия 24.11.2019 12:24
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24.11.2019 12:24


Около 50 минометных снарядов, несколько ручных гранат и немецкая тротиловая шашка времен Великой Отечественной войны обнаружены во дворе частного дома жителя одного из хуторов Серафимовичского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», проводившие обыск правоохранители сразу же выставили оцепление и направили военным заявку на обезвреживание боеприпасов. Экспертиза показала, что заряд тротиловой шашки пригоден для взрыва. В ближайшее время боеприпасы будут обезврежены. А хуторянину, который уже является фигурантом уголовного о краже, похоже, придется отвечать еще и за хранение боеприпасов.

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