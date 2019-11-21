Происшествия

В Волгограде охранники разграбили вверенный им груз

Происшествия 21.11.2019 13:55
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21.11.2019 13:55


В Волгограде пятеро стрелков отряда ведомственной железнодорожной охраны задержаны за кражу автозапчастей. Как сообщили в пресс-службе Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, о факте кражи груза стало известно во время его приемки на станции Бетонная в Дзержинском районе Волгограда. Выяснилось, что на десяти перевозимых самосвалах не хватало аккумуляторных батарей, инструментов, оборудования и автомобильной магнитолы. Ущерб составил более 615 тысяч рублей. Вскоре были задержаны участники преступления. Инициатором стал  45-летний уроженец Тамбовский области, который вступил в предварительный сговор с сослуживцами. Промышляли они как во время пути следования поезда, так и во время стоянок.  Роли между подозреваемыми были четко распределены: кто-то проникал в кабины перевозимых на платформах десяти самосвалов, а кто-то стоял на платформе и принимал украденное. После чего спрятанное имущество было погружено и вывезено с места преступления на трех легковых автомобилях. Впоследствии подельники распорядились им по своему усмотрению. По данному факту следственным отделом Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до шести лет.

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