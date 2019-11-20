В Волгограде в парке развлечений двухлетний малыш получил травму черепа

Происшествия 20.11.2019 15:33
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20.11.2019 15:33
2-х летний мальчик накануне вечером попал к врачам с диагнозом «эпидуральная гематома, закрытый перелом свода черепа», об этом ИА «Высота 102» сообщили в экстренных службах. Как стало известно информагентству, ребенок упал во время игры в детской комнате парка развлечений в Красноармейском районе Волгограда.
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В Волгограде капитан танкера разрешил похитить 33 тонны моторного масла20.11.2019 11:13
Происшествия 20.11.2019 11:13
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В Волгоградской области научный сотрудник организовал браконьерский вылов краснокнижной рыбы20.11.2019 10:03
Происшествия 20.11.2019 10:03
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Под Волгоградом в реке нашли автомобиль с телом 90-летнего водителя20.11.2019 09:47
Происшествия 20.11.2019 09:47
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В Краснооктябрьском районе Волгограда большегруз протаранил 12 машин19.11.2019 19:55
Происшествия 19.11.2019 19:55
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В Волгограде темное прошлое заместительницы управляющего «Покупочки» всплыло после крупного хищения из кассы19.11.2019 15:16
Происшествия 19.11.2019 15:16
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В Волгограде сиделка опустошила карту лежачей больной19.11.2019 13:52
Происшествия 19.11.2019 13:52
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Житель Волгоградской области поджег машину соседки после ссоры из-за парковки19.11.2019 13:33
Происшествия 19.11.2019 13:33
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Под Волгоградом водитель сгорел вместе с машиной в гараже18.11.2019 07:29
Происшествия 18.11.2019 07:29
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Под Волгоградом нашли обгоревший труп человека без передних зубов17.11.2019 11:44
Происшествия 17.11.2019 11:44
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В Волгоградской области в пожаре сгорели 25 тонн соломы, принадлежавшей пожарному17.11.2019 09:56
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В Волгограде рецидивист с отверткой напал на школьников16.11.2019 20:18
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В Волгограде из-за коммунальной аварии понадобилась резервная схема поставки воды16.11.2019 14:45
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Порыв на магистральном водопроводе устраняют в центре Волгограда16.11.2019 13:03
Происшествия 16.11.2019 13:03
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В Волжском быстрая реакция родни спасла пенсионерку от мошенников16.11.2019 10:14
Происшествия 16.11.2019 10:14
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Водитель легковушки избил маршрутчика за "шашечки" на дороге в Волгограде15.11.2019 14:31
Происшествия 15.11.2019 14:31
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