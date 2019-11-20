Происшествия

В Волгограде в парке развлечений двухлетний малыш получил травму черепа

Происшествия 20.11.2019 15:33
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20.11.2019 15:33


2-х летний мальчик накануне вечером попал к врачам с диагнозом «эпидуральная гематома, закрытый перелом свода черепа», об этом ИА «Высота 102» сообщили в экстренных службах. Как стало известно информагентству, ребенок упал  во время игры в детской комнате парка развлечений в Красноармейском районе Волгограда.

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