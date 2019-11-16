От Сталинграда - до Великой Победы 16.11.2019 08:23
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16.11.2019 08:23
Сегодня день рождения отмечает Михаил Васильевич Терещенко - единственный в ЮФО кавалер пяти орденов Красной звезды, сообщает ИА «Высота 102». Участнику Великой отечественной войны исполнилось 97 лет. Он прошел невероятно сложный путь - сирота, выросший в детском доме, познавший голод и невзгоды, смог достойно преодолеть все жизненные испытания.
В 1941 году во время знаменитого ноябрьского парада 19-летний артиллерист Терещенко проехал по Красной площади на лафете своей пушки, а затем вместе с товарищами по оружию бился за Москву, День Победы в 1945 году встретил в Праге. На сайте министерства обороны «Подвиг народа» есть документы, свидетельствующие о доблести Михаила Терещенко во время войны.
«Верный сын своей Родины, воспитанный на средства государства, младший лейтенант Терещенко доблестно отплачивает заботу о себе», - такое заключение в духе советского времени сделано после описания подвигов молодого офицера в Румынии.
В мирное время Михаил Васильевич Терещенко работал в сфере ракетостроения вместе с командой основоположника практической космонавтики Сергея Королева, участвовал в испытаниях сложнейшей техники. Сегодня, в день своего 97-летия ветеран будет принимать поздравления в Совете ветеранов Волгограда.
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