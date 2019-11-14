Здравоохранение

В Волгограде эксперты дали рекомендацию по назначению нового главврача роддома № 2

Здравоохранение 14.11.2019 17:45
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14.11.2019 17:45


По итогам заседания экспертного совета по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения Волгоградской области на должность главного врача ГУЗ "Родильный дом №2" рекомендован Двужилов Виталий Владимирович, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории. С 2011 года по настоящее время Виталий Двужилов работал заместителем главного врача по медицинской части государственного учреждения здравоохранения "Родильный дом №4". Как ранее сообщало ИА "Высота 102", прежний главный врач родильного дома №2 Волгограда Игорь Ванюсов был уволен в конце июля после проведенной в медучреждении проверки. Выяснилось, что у руководителя роддома был свой прайс-лист на официальный прием рожениц. Первое посещение обходилось будущим мамам в 1800 рублей, второе - в 900 рублей. Кроме того, работала система пожертвований для рожениц и их родственников.
Виталий Двужилов, которому, по всей видимости предстоит руководить меучреждением - опытный специалист. В 1997 году закончил интернатуру Волгоградской медицинской академии по специальности "Акушерство и гинекология", три раза проходил профессиональную переподготовку в ВолгГМУ: в 2005 году на курсе "Ультразвуковая диагностика", в 2010 году на курсе "Эндоскопия и эндоскопическая хирургия", в 2012 году на курсе "Организация здравоохранения и​ общественное здоровье". С 2004 года - кандидат медицинских наук.
После окончания интернатуры с 1997 по 2004 годы работал врачом акушером-гинекологом в клинической больнице №7, с 2004 до 2007 год работал врачом акушером-гинекологом и врачом ультразвуковой диагностики в ГУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области", с 2007 по 2010 годы работал в той же должности в ГУЗ "Волгоградская областная клиническая больница №1", 2010 – 2011 — ассистент кафедры Акушерства и гинекологии Волгоградского государственного медицинского университета.

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