Экология

В Волгограде на ликвидацию опасного наследия завода-банкрота «Химпром» выделяют 5 миллиардов рублей

Экология 14.11.2019 16:58
8245 5
14.11.2019 16:58


В проекте бюджета региона на 2020-2022 годы заложены средства на ликвидацию химически опасных объектов на юге Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом сегодня на заседании облдумы заявил первый вице-губернатор – председатель комитета финансов Александр Дорждеев. Речь идет о «тяжелом наследии» завода-банкрота «Химпром», от которого власти намерены избавиться за 5,2 млрд рублей в целях оздоровления Волги и улучшения экологической ситуации. На какие именно мероприятия пойдут казенные миллиарды – чиновник не рассказал. Народные избранники уточнять информацию также не стали. Впереди у депутатов обсуждение проекта закона о бюджете во втором чтении, в рамках которого они смогут вникнуть в детали расходных статей документа.
В сентябре текущего года на выездном совещании в Волгограде с участием секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о Химпроме зашел отдельный разговор. Полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов обратил внимание местных чиновников на то, что до сих пор не началась ликвидация так называемого белого моря, которое состоит из отходов производства завода. 
В августе 2019 года, земельный участок, на котором расположено белое море, по итогам торгов был передан в аренду за 433 тысячи рублей московской компании «Гарантбизнес». Ранее был продан и сам производственный комплекс «Химпрома», который ушел с молотка за 103 млн рублей. Приобретателем явилось ООО «Промышленные технологии», зарегистрированное в столице Удмуртской республики - городе Ижевске.  В 2018 году соучредитель этой фирмы Роман Троценко на Петербургском международном экономическом форуме принимал участие в переговорах с президентом японской компании. В результате было подписано соглашение о возможном создании на базе волгоградского «Химпрома» предприятия по производству метанола.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Распродажа складских остатков. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Экология
13.11.2019 11:55
Экология 13.11.2019 11:55
8228 12 Обсудить

0
Далее
Экология
10.11.2019 19:30
Экология 10.11.2019 19:30
34942 13 Обсудить

0
Далее
Экология
09.11.2019 15:20
Экология 09.11.2019 15:20
3119 120 Обсудить

0
Далее
Экология
09.11.2019 12:08
Экология 09.11.2019 12:08
6222 8 Обсудить

0
Далее
Экология
08.11.2019 08:55
Экология 08.11.2019 08:55
5208 7 Обсудить

0
Далее
Экология
07.11.2019 11:17
Экология 07.11.2019 11:17
3231 4 Обсудить

0
Далее
Экология
05.11.2019 19:05
Экология 05.11.2019 19:05
2102 6 Обсудить

0
Далее
Экология
05.11.2019 14:31
Экология 05.11.2019 14:31
844 0 Обсудить

0
Далее
Экология
01.11.2019 13:29
Экология 01.11.2019 13:29
2873 2 Обсудить

0
Далее
Экология
31.10.2019 17:36
Экология 31.10.2019 17:36
1010 0 Обсудить

0
Далее
Экология
29.10.2019 16:30
Экология 29.10.2019 16:30
15254 6 Обсудить

0
Далее
Экология
28.10.2019 17:01
Экология 28.10.2019 17:01
1143 0 Обсудить

0
Далее
Экология
28.10.2019 07:01
Экология 28.10.2019 07:01
3365 1 Обсудить

0
Далее
Экология
26.10.2019 13:56
Экология 26.10.2019 13:56
6848 31 Обсудить

0
Далее
Экология
25.10.2019 15:41
Экология 25.10.2019 15:41
2621 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:03
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитамСмотреть фотографии
16:58
В Волгограде на ликвидацию опасного наследия завода-банкрота «Химпром» выделяют 5 миллиардов рублейСмотреть фотографии
13:21
В Волгоградской области назначена дата прощания с главой Иловлинского районаСмотреть фотографии
12:37
Нового главу Центрального района Волгограда нашли в сельской местностиСмотреть фотографии
11:54
«Умное освещение» от «Ростелекома» сэкономит бюджет МихайловкиСмотреть фотографии
11:16
«Семеро смелых»: в Волгоградской облдуме обнаружились явные и тайные противники бюджета (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
В Волгограде за взятку задержан инспектор регуправления РостехнадзораСмотреть фотографии
10:11
Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам 9 месяцев 2019 года превысила 43 млрд рублейСмотреть фотографии
09:55
Закупку автомобилей для депутатов Волгоградской облдумы «замаскировали»Смотреть фотографии
09:45
В Волгограде вскрыли крупную аферу с кредитами, под подозрением банковские работникиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
Волгоградцы оценили степень старания властей на благо горожанСмотреть фотографии
22:01
Под Волгоградом скоропостижно умер глава муниципального районаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:26
Волгоградский «Ротор» не оставил шансов подмосковным "Химкам" - 2:0Смотреть фотографии
17:27
В Волгограде приступили к начальному этапу возведения моста через Волго-Донской судоходный каналСмотреть фотографии
17:03
Волгоградские полицейские готовы заплатить за сведения о порезанном крушителе банкоматовСмотреть фотографии
15:09
«Горячая штучка»: Волгоградский завод «Красный Октябрь» привез на выставку в Москву голую женщинуСмотреть фотографии
14:42
«Потому, что на 10 девчонок…»: в Волгограде губернатор и молодежь задорно поговорили о демографииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
Дурно пахнущая проблема Светлоярского района Волгоградской области вышла на федеральный уровень Смотреть фотографии
13:10
В Волгоградской области на родине члена Совфеда «напряженка» с инвесторамиСмотреть фотографии
13:05
В Волгоградском институте культуры - новый ректорСмотреть фотографии
12:04
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»Смотреть фотографии
11:55
От властей Светлоярского района Волгоградской области потребовали телодвижений в решении вопиющей экопроблемы Смотреть фотографии
09:04
«Дорогие депутаты»: для нового состава Волгоградской облдумы понадобились новые автомобилиСмотреть фотографии
08:31
В Волгограде раскрыли семейные схемы застройщиков скандального дома ДОСААФ Смотреть фотографии
07:56
В Волгограде из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 50 человекСмотреть фотографии
20:28
Веганов не пугать, выражаться цензурно: в Волгограде УФАС зорко бдит за рекламойСмотреть фотографии
18:35
Власти Светлоярского района Волгоградской области позорно проигнорировали последствия ЧС с разливом нефти Смотреть фотографии
18:30
В Волгограде определились с новым руководством НЭТаСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде семейную даму шантажировали интимными фотоСмотреть фотографии
16:10
В кузнице кадров губернатора Волгоградской области - смена руководстваСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 