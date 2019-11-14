Экология 14.11.2019 16:58
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14.11.2019 16:58
В проекте бюджета региона на 2020-2022 годы заложены средства на ликвидацию химически опасных объектов на юге Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом сегодня на заседании облдумы заявил первый вице-губернатор – председатель комитета финансов Александр Дорждеев. Речь идет о «тяжелом наследии» завода-банкрота «Химпром», от которого власти намерены избавиться за 5,2 млрд рублей в целях оздоровления Волги и улучшения экологической ситуации. На какие именно мероприятия пойдут казенные миллиарды – чиновник не рассказал. Народные избранники уточнять информацию также не стали. Впереди у депутатов обсуждение проекта закона о бюджете во втором чтении, в рамках которого они смогут вникнуть в детали расходных статей документа.
В сентябре текущего года на выездном совещании в Волгограде с участием секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о Химпроме зашел отдельный разговор. Полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов обратил внимание местных чиновников на то, что до сих пор не началась ликвидация так называемого белого моря, которое состоит из отходов производства завода.
В августе 2019 года, земельный участок, на котором расположено белое море, по итогам торгов был передан в аренду за 433 тысячи рублей московской компании «Гарантбизнес». Ранее был продан и сам производственный комплекс «Химпрома», который ушел с молотка за 103 млн рублей. Приобретателем явилось ООО «Промышленные технологии», зарегистрированное в столице Удмуртской республики - городе Ижевске. В 2018 году соучредитель этой фирмы Роман Троценко на Петербургском международном экономическом форуме принимал участие в переговорах с президентом японской компании. В результате было подписано соглашение о возможном создании на базе волгоградского «Химпрома» предприятия по производству метанола.
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