Экология

От властей Светлоярского района Волгоградской области потребовали телодвижений в решении вопиющей экопроблемы

Экология 13.11.2019 11:55
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13.11.2019 11:55


Руководству Светлоярского района Волгоградской области устроили разнос на прошедшем накануне заседании Экологического совета в областной думе. Как сообщает ИА «Высота 102», районные чиновники так и не смогли внятно пояснить, что они собираются делать для решения глобальной проблемы Светлого Яра, связанной со сбросом сточных вод в почву и отсутствием локальных очистных сооружений. «Отдувавшийся» за отсутствующую главу района Татьяну Распутину ее заместитель Юрий Усков не смог сообщить членам Экосовета ничего нового о продвижении этого вопроса и в очередной раз лишь констатировал печальные факты. «В концессионном соглашении с «Осока-Лик» не предусмотрено восстановление аварийного канализационного коллектора. Есть варианты решения проблемы путем восстановления прежней  схемы сброса стоков в пруды-испарители завода «Каустик» или возведения новой линии. Но все они затратны. Сейчас мы ищем проектную организацию, которая предложит более дешевый вариант. На этом все», - констатировал Юрий Усков. Выступление чиновника вызвало негодование депутата облдумы Владимира Ефимова. «Сколько можно говорить об одном и том же. Мы уже два года обсуждаем эту проблему, в результате проблема по-прежнему есть, инвестора – нет. Жители стали заложниками этой ситуации», - заявил он. Ответ чиновника не удовлетворил и других присутствующих. Председатель Экосовета Ирина Соловьева подчеркнула, что этот вопрос стоит на месте и укорила заместителя главы администрации Светлоярского района в том, что районные власти не прорабатывают этот вопрос с профильными ведомствами. Представитель Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры подтвердил, что ситуация с водоотведением в районе не решается. «Сброс стоков проходит ненадлежащим образом, жидкие бытовые отходы поступают на рельеф местности. Если нет очистных сооружений, ни о каком нормальном водоотведении речи не может идти», - заявил он. И напомнил, что природоохранная прокуратура обратилась с иском в суд к администрации Светлоярского района Волгоградской области  с требованием организации системы водоотведения. По словам представителя ведомства, судебная практика показывает, что этот иск будет удовлетворен с вероятностью 99,9%. При этом он подчеркнул, что отсутствие денег на проведение необходимых работ – не повод для того, чтобы ничего не делать. «Нюансы отношений администрации и концессионера – это не проблема населения. А вопрос наведения порядка в сфере водоотведения является прямой обязанностью органов местного самоуправления. Мы уже взяли на себя функции доведения информации о существовании этой проблемы в профильные ведомства исполнительной власти, хотя и не должны этим заниматься. От администрации района должны быть какие-то телодвижения, но мы их не видим», - заключил представитель природоохранной прокуратуры. 
Напомним, в апреле этого года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утвердил программу внеочередных мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды на территории Светлоярского района на 2019-2021 годы.  Документ включает мероприятия по нескольким направлениям, в частности, в сфере лесного хозяйства, обращения с отходами потребления, охраны атмосферного воздуха, водного хозяйства. Однако, если по некоторым направлениям и есть какие-то сдвиги, то проблема водоотведения в Светлоярском районе не решена до сих пор. При этом районные чиновники «обижаются», если кто-то напоминает им о том, что на подведомственной им территории канализационные стоки сбрасываются прямо на землю. Так, глава Светлоярского района Татьяна Распутина подала в суд на издание «Социнформбюро» с требованием опровержения статьи, в которой поднималась эта проблема. На судебные процессы, видимо, у чиновницы есть и время, и средства. А вот на решение экологической проблемы – нет. 

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