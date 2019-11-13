Расследования 13.11.2019 08:31
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13.11.2019 08:31
В схеме ухода от налогов, в которой «все смешалось» - фирма застройщицы скандального дома ДОСААФ, компания ее мужа и еще несколько загадочных ООО, повязанных между собой одинаковыми IP-адресами и прочими подозрительными обстоятельствами, разбирались налоговые органы.
Как стало известно ИА «Высота 102», несколько дней назад арбитражный суд Волгоградской области рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью «Стройсвет». Его хозяин - известный в определенных кругах бизнесмен Андрей Сердюков, к нему у правоохранительных и следственных органов давно накопилось немало вопросов. ООО «Стройсвет» выразило в арбитраже несогласие с результатами проверки, проведенной инспекцией федеральной налоговой службы по Дзержинскому району Волгограда. Инспекторы, основательно вникнув в содержание финансовых документов, решили оштрафовать ООО «Стройсвет» за нарушения - сумма штрафа составила почти 20 миллионов рублей. Также компании доначислены НДС и налог на прибыль в общей сумме почти 99 с половиной миллионов рублей и более 19 миллионов пени.
Основанием для суровых мер послужили выводы инспекции о получении «Стройсветом» необоснованной налоговой выгоды в результате отражения в учете хозяйственных операций, оформленных от имени формальных контрагентов - ООО «Стимул», ООО «Меркурий», ООО «Т-Строй», ООО «Лилия». Т.е, по сути, отношения с этими фирмами у ООО «Стройсвет» существовали только на бумаге - расчетные счета использовались для транзита денежных средств.
Кроме того, налоговой инспекцией установлено неправомерное включение в налоговые вычеты сумм НДС при отсутствии первичных учетных документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «Новатор», ООО «ПК Вертикаль», ООО «Сантехкомплекс» и ООО «Энергостройпроект».
В итоге суд, учтя эти и прочие обстоятельства, согласился с выводами налоговой инспекции, что руководством «Стройсвета» была создана схема для обналичивания денег через взаимозависимые организации и выведение средств из оборота.
Выяснилось, например, что ООО «Стимул» предоставляло «невозвратные» займы подконтрольным ООО «Стройсвет» контрагентам - ООО «Стандарт», «ЮгИнвест», «Авангардинвест». А учредителями и руководителями этих фирм - «партнеров» являются сотрудники ООО «Стройсвет». С фирмой «Авангардинвест» у «Стройсвета» и вовсе семейные отношения. Руководителем ООО является супруга Сердюкова. Именно она выступает застройщиком скандального дома ДОСААФ на улице Баррикадной в Ворошиловском районе Волгограда. В свое время земельный участок общественной организации волшебным образом оказался отдан под строительство многоэтажки, что вызвало возмущение и претензии жителей соседних домов в адрес руководителя Волгоградского отделения ДОСААФ Сергея Забеднова. На сегодняшний день многоэтажка так и не возведена, а что происходит на стройплощадке, огороженной высоким забором - неизвестно.
Возвращаясь к недавнему судебному спору налоговой инспекции и «Стройсвета», то показания руководителя фирмы Андрея Сердюкова суд нашел несостоятельными. Кроме того, в материалах суда содержится информация том, что в отношении Сердюкова органом предварительного следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ.
В итоге, арбитражный суд решил отказать в удовлетворении требований ООО «Стройсвет» и поддержать доводы налоговой инспекции. Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия, через арбитражный суд Волгоградской области.
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