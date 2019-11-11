В Волгограде скандал с вырубкой леса на острове Сарпинский дошел до суда

Борьба с коррупцией 11.11.2019 12:51
13146 2
11.11.2019 12:51
Ворошиловский районный суд Волгограда признал недействительным договор купли-продажи леса, заключенного департаментом городского хозяйства администрации города с физическим лицом. С иском к чиновникам обратилась Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура. Как сообщил ИА «Высота 102» помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Александр Куртуков, выяснилось, что житель Среднеахтубинского района, с которым 19 февраля 2019 года якобы заключался договор купли-продажи, не был в курсе того, что он приобретает лес для собственных нужд.
Между тем, подобные случаи были выявлены и в 2018 году. Правоохранители установили, что по подложным документам в прошлом году департаментом городского хозяйства администрации Волгограда были заключены несколько десятков фиктивных договоров купли- продажи леса, прикрываясь которыми "черные лесорубы" вырубили около 300 кубометров лесных насаждений, чем причинили многомиллионный ущерб. Договоры купли-продажи лесных насаждений заключались с "мертвыми душами", использовались заведомо подложные документы структурными подразделениями администрации города Волгограда. По результатам служебной проверки был уволен директор МУ «Горэколес» Владимир Мозгунов. Однако до сих пор неизвестно, кто является фигурантом данного уголовного дела и в какой стадии расследования оно находится.
Но, несмотря на многочисленные скандалы, связанные с вырубкой леса на острове Сарпинский, здесь продолжают происходить «темные» дела. Так, по свидетельству местных жителей, на острове продолжается вырубка леса и вывоз его за пределы острова, хотя введенный в прошлом году карантин из-за обнаруженного вредителя запрещает это делать. Правда, теперь черные лесорубы тщательно маскируют и укрывают грузовики со срубленным лесом.
Реклама
Глава Нехаевского района Волгоградской области «со скрипом» уволил своего бывшего начальника06.11.2019 10:17
Борьба с коррупцией 06.11.2019 10:17
13191 9 Обсудить
В Волгограде с фирмы взыскали 500 тысяч рублей за коррупцию учредителя29.10.2019 15:16
Борьба с коррупцией 29.10.2019 15:16
8402 0 Обсудить
В Волгоградской области за взятки осудили экс-сотрудника Рыбнадзора16.10.2019 13:14
Борьба с коррупцией 16.10.2019 13:14
10696 2 Обсудить
В Волгограде огласили приговор по делу о коррупции на железной дороге15.10.2019 09:46
Борьба с коррупцией 15.10.2019 09:46
5681 7 Обсудить
Еще один волгоградский чиновник выслушал суровый приговор за алкогольные взятки14.10.2019 13:24
Борьба с коррупцией 14.10.2019 13:24
30614 3 Обсудить
В Волгоградской области заведующую детсадом поймали на хищении бюджетных средств11.10.2019 14:41
Борьба с коррупцией 11.10.2019 14:41
17059 18 Обсудить
В Волгоградской области четырех депутатов досрочно лишили мандатов11.10.2019 14:25
Борьба с коррупцией 11.10.2019 14:25
3616 8 Обсудить
В Волгоградской области задержан подозреваемый в даче взятки сотруднику УФСБ11.10.2019 10:57
Борьба с коррупцией 11.10.2019 10:57
10291 7 Обсудить
В Волгограде огласили приговор за взятки начальнику грузовой станции09.10.2019 13:31
Борьба с коррупцией 09.10.2019 13:31
4208 10 Обсудить
В Волгограде за взятку судят сотрудников управления Росалкогольрегулирования08.10.2019 17:50
Борьба с коррупцией 08.10.2019 17:50
9838 1 Обсудить
В Волгоградской области директор МУПа отремонтировал за бюджетные деньги машину родственницы23.09.2019 12:32
Борьба с коррупцией 23.09.2019 12:32
14714 4 Обсудить
Под Волгоградом вернули в собственность района отданную главой-коррупционером землю22.09.2019 16:41
Борьба с коррупцией 22.09.2019 16:41
17101 0 Обсудить
В Волгограде владелец «убойного» арсенала задержан за взятку полицейскому10.09.2019 15:23
Борьба с коррупцией 10.09.2019 15:23
14701 3 Обсудить
В Волгограде госинспектор управления Росрыболовства пошел под суд за взяточничество03.09.2019 15:36
Борьба с коррупцией 03.09.2019 15:36
14771 8 Обсудить
В Волгограде фирму наказали на полмиллиона за коррупционное предложение03.09.2019 13:07
Борьба с коррупцией 03.09.2019 13:07
4787 1 Обсудить
Реклама