Борьба с коррупцией

В Волгограде скандал с вырубкой леса на острове Сарпинский дошел до суда

Борьба с коррупцией 11.11.2019 12:51
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11.11.2019 12:51


Ворошиловский районный суд Волгограда признал недействительным договор купли-продажи леса, заключенного департаментом городского хозяйства администрации города с физическим лицом. С иском к чиновникам обратилась Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура. Как сообщил ИА «Высота 102» помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Александр Куртуков, выяснилось, что житель Среднеахтубинского района, с которым 19 февраля 2019 года якобы заключался договор купли-продажи, не был в курсе того, что он приобретает лес для собственных нужд.
Между тем, подобные случаи были выявлены и в 2018 году. Правоохранители установили, что по подложным документам в прошлом году департаментом городского хозяйства  администрации Волгограда были заключены несколько десятков фиктивных договоров купли- продажи леса, прикрываясь которыми "черные лесорубы" вырубили около 300 кубометров лесных насаждений, чем причинили многомиллионный ущерб. Договоры купли-продажи лесных насаждений заключались с "мертвыми душами", использовались заведомо подложные документы структурными подразделениями администрации города Волгограда. По результатам служебной проверки был уволен директор МУ «Горэколес» Владимир Мозгунов. Однако до сих пор неизвестно, кто является фигурантом данного уголовного дела и в какой стадии расследования  оно находится. 
Но, несмотря на многочисленные скандалы, связанные с вырубкой леса на острове Сарпинский, здесь продолжают происходить «темные» дела. Так, по свидетельству местных жителей, на острове продолжается вырубка леса и вывоз его за пределы острова, хотя введенный в прошлом году карантин из-за обнаруженного вредителя запрещает это делать. Правда, теперь черные лесорубы тщательно маскируют и укрывают грузовики со срубленным лесом. 

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