«Рубят и вывозят»: остров Сарпинский в Волгограде не спасает карантин

Экология 10.11.2019 09:30
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10.11.2019 09:30
Жители острова Сарпинский утверждают, что отсюда по-прежнему продолжают вывозить лес. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, единственное отличие от варварской вырубки, которая продолжалась здесь длительное время на глазах чиновников и надзорных органов, заключается в том, что лесорубы стали «маскироваться», да и масштабы работ поменьше. «Лес возят в грузовиках, закрытых тентами. Эти машины все хорошо знают», - говорят люди.
Между тем, напомним, на острове Сарпинский в Волгограде действует карантин, установленный осенью прошлого года в связи с обнаружением опасного вредителя – ясеневой изумрудной златки. Карантин предусматривает запрет на вывоз леса с зараженной территории. Однако, вероятно, следить за этой ситуацией некому. Хотя для надзорных ведомств достаточно встретить грузовой паром с машинами, чтобы зафиксировать нарушения.
Напомним, по факту незаконной вырубки леса на острове Сарпинский правоохранители возбудили уголовное дело. Должности из-за коррупционного скандала лишился бывший руководитель МУ «Горэколес». Ущерб от деятельности «черных лесорубов» оценивался в сумму свыше 16 миллионов рублей. Установлено, что по подложным документам в 2018 году департаментом городского хозяйства администрации Волгограда были заключены несколько десятков фиктивных договоров купли- продажи леса, прикрываясь которыми "черные лесорубы" вырубили около 300 кубометров лесных насаждений, чем причинили многомиллионный ущерб. Договоры купли-продажи лесных насаждений заключались с "мертвыми душами", использовались заведомо подложные документы структурными подразделениями администрации города Волгограда. Однако о ходе расследования уголовного дела ничего не известно.
При этом и местные жители, и журналисты ИА «Высота 102» ранее неоднократно высказывали сомнения в законности вырубки леса на острове Сарпинский. Однако власти заверяли, что тотальное уничтожение леса является «санитарной вырубкой».
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