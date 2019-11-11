Легенда русского рока Гарик Сукачев едет с концертом в Волгоград

Один из самых узнаваемых и харизматичных российских музыкантов выступит в Волгограде 10 декабря на площадке выставочного комплекса «ЭКСПОЦЕНТР». Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы, концерт пройдет в рамках грандиозного тура «GO!», посвященного 60-летию музыканта, режиссера, актера. Гарик Сукачев решил отпраздновать юбилей энергично и зажигательно - вместе с многочисленными поклонниками по всей стране. То, что концерт в Волгограде станет ярким событием в жизни города, можно не сомневаться. Каждое выступление Гарика Сукачева и его команды – это огненное шоу света и звука, музыканты выкладываются на сцене даже не на 100, а на все 200 процентов, заряжая зал неистовой энергией. В программу войдут песни, которые знает наизусть не одно поколение – хиты времён культовой «Бригады С» и «Неприкасаемых», «Напои меня водой», «Моя бабушка курит трубку», «Ольга», «Дорожная».