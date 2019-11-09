



Экологическая реабилитация ерика Обухов в Краснослободске Волгоградской области вышла на этап подготовки к зиме. Как рассказал ИА «Высота 102» начальник участка работ Александр Димич, все идет строго по графику. До 15 декабря должны завершиться гидромеханизированные дноуглубительные работы и расчистка откосов. «Весной начнется биологическая реабилитация – высадка по берегам деревьев и кустарников, а также гидропосев по откосам», - пояснил специалист. Местные жители и дачники пристально следят за тем, какие перемены происходят с еще совсем недавно погибавшим водоемом. В последние годы наблюдалась полная деградация ерика и утрата его экосистемных функций - в условиях скудных половодий здесь все быстро зарастало растениями и шли стремительные процессы заиления. «Сейчас совсем другое дело. Ерик оживает на глазах», - говорят люди.





Как ранее сообщало ИА «Высота 102», объем финансирования по возвращению водоема к полноценной жизни составляет 34 миллиона рублей. Подрядная организация взялась расчистить и углубить 3,4 км русла и восстановить 12,6 га площади водного объекта. Работы по экологической реабилитации ерика Обухов, который сообщается с ериком Судомойка, планируется закончить в середине декабря 2020 года.Всего за период 2019 - 2020 годов объем финансирования мероприятий по оздоровлению экосистемы Волго-Ахтубинской поймы составит более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. По данным облкомприроды, на территории природного парка предстоит построить 9 новых водопропускных сооружений, возвести переливную плотину на ерике Каширин у хутора Невидимка, провести экологическую реабилитацию 22 водных объектов.