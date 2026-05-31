Угроза беспилотной опасности миновала в Волгоградской области





В Волгоградской области отменили действовавший более шести часов режим беспилотной опасности.

О возможной атаке дронов стало известно накануне в 23:37. Горожанам советовали сохранять спокойствие, выполнив при этом простые правила безопасности – отойти от открытых окон, не пользоваться лифтом и быть предельно аккуратными на открытых участках улиц.

О том, что риск налета БПЛА окончательно ликвидирован, в РСЧС заявили сегодня в 6:16. Сбивались ли в регионе украинские БПЛА, станет известно чуть позже.

Напомним, вскоре после введения режима беспилотной опасности в Волгограде приостановили и работу аэропорта. Из-за наложенных Росавиацией ограничений в авиагавани задерживаются несколько рейсов.

