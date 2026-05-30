Волгоградцев предупредили об угрозе беспилотной опасности





Угроза беспилотной опасности нависла над Волгоградской областью вечером субботы, 30 мая.

О возможной атаке БПЛА волгоградцев предупредили в 23:37. Горожан попросили отойти от окон, а в идеале - остаться в самой безопасной комнате квартиры или дома, не пользоваться лифтом и сохранять осторожность при прогулках на открытых участках улиц.

О беспилотной опасности жителям региона сообщали и накануне. Сегодня утром в Минобороны подтвердили уничтожение дронов рад территорией Волгоградской области.

