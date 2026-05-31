Удивительное явление голубой Луны смогут увидеть волгоградцы





Второе за месяц полнолуние увидят волгоградцы сегодня, 31 мая. Явление с загадочным и многообещающим названием «голубая Луна» в этот раз совпадет с микролунием.

- Второе полнолуние в месяце принято называть голубой Луной, но это никак не связано с цветом нашего спутника! – сразу же развеивают стереотип в Московском планетарии. – За рубежом это необычное название заимствованно от английского выражения «Once in a Blue Moon!», что означает исключительную редкость события.

На закате весны и без того необычное явление совпадет с микролунием, что придаст ему еще большей значимости. В этот момент, отмечают астрономы, полнолуние будет происходить рядом с апогеем, когда Луна окажется в наиболее удаленной от Земли точке своей орбиты.

Понаблюдать за голубой Луной влюбленные в астрономию горожане смогут в ночь с 31 мая на 1 июня. Сразу после восхода спутник может окраситься в золотисто-желтые цвета.

Фото сгенерировано с помощью ИИ