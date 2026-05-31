Стало известно, какой погодой Волгоградская область встретит лето





Волгоградская область устроит лету поистине прохладный прием. В первые дни июня температура воздуха в регионе с трудом преодолеет отметку в +20 градусов.

На фоне задержавшегося в городе похолодания отнюдь не жаркими будут и проводы весны. Сегодняшним днем, сообщают метеорологи ЦГМС, Волгоград прогреется лишь до +13 - +15 градусов. Только в отдельных районах Волгоградской области жители могут рассчитывать на 20 градусов тепла.

Завтра, 1 июня, город начнет новую рабочую неделю с 15-17 градусами на термометре. Еще сильнее свой неукротимый нрав погода продемонстрирует в районах области. По прогнозам синоптиков, при прояснении ночная температура опустится там всего до +1. Днем же воздух согреется до 15-20 градусов.

Незначительное, но все же вселяющее надежду потепление придет в регион уже во вторник. В городе на Волге, несмотря на кратковременные дожди, столбики термометров подтянутся к +20 - +22 градусам. В Волгоградской области будет немногим теплее – до +23.

