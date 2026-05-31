В Волгоградской области начинается сезон ЕГЭ





Основной этап сдачи ЕГЭ стартует в Волгоградской области. Завтра, 1 июня, тысячи выпускников напишут экзамены по истории, литературе и химии.

Когда пройдут ЕГЭ?

- 1 июня (понедельник) — история, литература, химия;

- 4 июня (четверг) — русский язык;

- 8 июня (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

- 11 июня (четверг) — обществознание, физика;

- 15 июня (понедельник) — биология, география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть);

- 18 июня (четверг) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика;

- 19 июня (пятница) — иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика.

Какие предметы пользуются большим спросом?

Всего в регионе сдавать ЕГЭ будут 9424 одиннадцатиклассника. Самым популярным предметом по выбору в этом году стала профильная математика. Ее напишут 4426 школьников.

На втором месте в рейтинге ЕГЭ в Волгоградской области стоит обществознание. Его для поступления в вузы необходимо сдать 4202 ученикам.

Тройку лидеров замыкает биология – предмет выбрали 2467 одиннадцатиклассников. Лишь немногим от нее отстают физика ( 2010), информатика ( 1947) и химия, которую напишут 1568 волгоградцев.

Гуманитарные предметы хотя и пользуются чуть меньшим спросом, но все-таки не остаются в стороне. Без малого 1400 учеников проверят свои знания по истории, а 994 школьника попробуют забрать высший балл на экзамене по английскому языку. Литература необходима 529 волгоградцам, география – 580 детям. Самым малочисленным оказалось ЕГЭ по таким иностранным языкам, как китайский, французский, немецкий и испанский. Его планируют писать всего 24 жителя Волгоградской области.

Как подготовиться?

Накануне экзаменов волгоградским школьникам советуют не штурмовать новые вершины, а в спокойном темпе пролистать учебники за прошлые годы обучения. Еще один неплохой вариант – прорешивание заданий из прежних КИМов.

- Варианты ЕГЭ прошлых лет можно запросто найти в Сети. Если ученик справляется с ними достаточно легко, то на экзамене у него все будет в порядке. Тем же, кто либо вовсе не готовился к ЕГЭ, либо готовился к нему недобросовестно, не стоит питать иллюзий. Реальность, какой бы она ни была, следует принять как можно раньше – без надежного трамплина в виде хорошего багажа знаний прыгнуть высоко, увы, невозможно, - рассказывала учитель химии из Волжского Виктория Коваленко.