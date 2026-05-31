



Волгоградский аэропорт встречает последний день весны с ограничениями от Росавиации. На паузу работу авигавани поставили вскоре после установления в регионе режима беспилотной опасности.

О введении в Волгоградской области плана «Ковёр» представители ведомства сообщили в 01:16 – спустя 40 минут после предупреждения об угрозе налета БПЛА.

Из-за ночных ограничений в Гумраке более чем на семь часов задерживается вылет рейса авиакомпании IKAR в Калининград – его отправки ожидают в 9:10 вместо запланированных 02:05. На три с половиной часа опаздывает и самолет из Нижнего Новгорода. В аэропорту его надеются встретить уже в 8:30.

