



Шесть рейсов задерживаются в волгоградском аэропорту после ночных ограничений, наложенных Росавиацией из-за возможной атаки беспилотников.

Сильнее всего от расписания отстает утренний рейс до Калининграда. Время его вылета переносилось уже дважды – вместо 02:05 пассажиров планировали отправить в пункт назначения в 9:10, а сейчас – уже в 9:50.

На два часа позже запланированного волгоградцы вылетят и в Санкт-Петербург. Вместо 11:10 пассажиры «Аэрофлота» и «России» отправятся в Пулково в 13:10.

С прибытием в Волгоград сегодня утром пришлось повременить горожанам, вылетающим из Калининграда и Нижнего Новгорода. На два часа позже в Гумрке встретят и рейс авиакомпании «Россия» из Еревана – по обновленным данным, он приземлится в 11:20.

План «Ковёр» установили в регионе сегодня в 1:16. Ограничения действовали всю ночь и были сняты только в 6:19.

