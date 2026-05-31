В Волгоградской области перехватили украинские дроны





В Волгоградской области сегодняшней ночью уничтожили украинские дроны. Всего же над атакованными регионами страны ликвидировали 216 БПЛА самолетного типа.

Смертоносные летательные аппараты перехватили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областях и в Республике Крым. Неспокойной ночь на воскресенье выдалась и у жителей Волгоградской, Саратовской, Липецкой, Орловской и Ростовской областей. Украинские дроны сбили также в Краснодарском крае.

Режим беспилотной опасности действовал в регионе более шести часов. На фоне угрозы налета БПЛА в Волгограде ограничивали и работу аэропорта.

