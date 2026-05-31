



Праздник Троицы отмечают сегодня во всех волгоградских храмах. Воспринимаемый в народе, как день перехода от весны к лету, он собрал вокруг себя немало поверий. О церковном смысле важного для верующих дня и складываемых веками традициях – в материале ИА «Высота 102».

Смысл праздника

Троица отмечается на 50-й день после Пасхи, а потому не имеет конкретной даты. После воскресного дня следуют шесть дней попразднества – на этой неделе в среду и в пятницу верующие горожане могут не соблюдать поста.

- Апостолы собрались в Сионской горнице и услышали шум, после которого на них спустилось не обжигающее их пламя, и они обрели способность говорить на разных языках, - рассказывает о церковном смысле Троице настоятель храма Святых Новомучеников в Волжском иерей Иоанн Стукалин. – Так на них сошел Святой дух, и они смогли нести весть о том, что Христос Воскрес!





Сегодняшний праздник называют также днем рождения церкви, дарованной людям после вознесения Иисуса Христа.

Традиции церкви

Троицу храмы встречают в необычайно свежем, уже совсем летнем убранстве. В этот день полы церквей застилают слоем ароматной травы, а иконы украшают ветвями березы или других деревьев. Считается, что живая зелень олицетворяет присутствие сошедшего на апостолов Святого Духа.

Народные традиции

Как и все остальные церковные праздники, за несколько веков Троица обрела немало народных традиций. В этот день на Руси не только судили о погоде на будущий сезон, но и делали выводы о грядущей семейной жизни молодой пары. К слову, сватовство считалось доброй приметой, сулившей долгий и счастливый брак.

Но вернемся к погоде. Наши предки верили, что дождь в день Троицы означает щедрый урожай хлеба и теплое лето. А вот если новый день начинался с чистого безоблачного неба, то впереди, верили на Руси, жителей ждут осадки. Кстати, все, кто в праздничное воскресенье попадал под дождь, ждали исполнения своего заветного желания.





После службы в церкви народ выходил на улицы. Троицу считали женским днем, ведь один из его народных символов – береза. Утонченная, статная и плодородная, символизирующая женское начало.

Украшенное молодое деревце носили по деревне с песнями. Собираясь в роще, молодые красавицы вили венки и украшали березы, а в конце праздника снимали с них те самые украшения и бросали их в воду или на засеянное поле, чтобы придать сил воде и земле.

Как отметят сегодня?

В Волгограде о праздничных мероприятиях пока не сообщали, а вот в Волжском Троицу отметят в парке «Гидростроитель». С 18:00 жителям предложат пострелять из лука и пневматики, а также посмотреть на современный мечевой бой. Участников праздника ждет выставка казачьего быта, детские конкурсы, а также концерт с участием уже популярного в городе коллектива священников ORTHODOX.

