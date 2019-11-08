Фонд капремонта готовится к новому сезону

Экономика 08.11.2019 10:06
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08.11.2019 10:06
Специалисты УНО «Региональный фонд капремонта» продолжают активную работу по проведению аукционов и заключению договоров на разработку проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ на домах, включенных в краткосрочный план работ по капремонту на 2020-2022 годы.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регоператора, в настоящее время по 105-ти многоквартирным домам (МКД) размещена аукционная документация по отбору организации на выполнение проектно-сметной документации. Еще по 32-м работы по разработке проектно-сметной документации завершены, формируется аукционная документация по отбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ.
Напомним, в следующем году капремонту в Волгоградской области подлежат 538 МКД, из них на 16 многоквартирных домах собственники формируют фонд капитального ремонта на специальном счете (в том числе на 15 МКД планируется замена 16 единиц лифтового оборудования).
В число «плановых» домов, где фонд капитального ремонта формируется в «общем котле», также входят 47 многоэтажек, в которых планируется заменить 189 аварийных подъемников.
Общестроительные работы — обновление крыш, фасадов, модернизация внутридомовых инженерных систем, а также ремонт подвальных помещений и фундамента — планируется произвести на 211 МКД.
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