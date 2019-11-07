Политика 07.11.2019 12:54
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07.11.2019 12:54
На санкционированную акцию в Волгограде сегодня вышли сторонники оппозиционных политических сил и движений. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», на площади у театра «Царицынская опера» в Краснооктябрьском районе ровно в полдень собрались несколько человек с флагами и плакатами. Люди стояли, развернувшись к проезжей части проспекта Ленина. Организатором мероприятия, приуроченного к годовщине начала социалистической революции 1917 года, выступил Левый фронт Волгоградской области. Пикет проходил под ненавязчивым наблюдением сотрудников правоохранительных органов.
День годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года широко праздновался в Советском Союзе. До 1992 года 7 и 8 ноября были в стране выходными днями. В 1996 году коммунистический праздник переименовали в День согласия и примирения. В 2004 году день 7 ноября перестал быть нерабочим.
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