Общество 03.11.2019 15:15
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03.11.2019 15:15
Множество брошенных машин, уныло доживающих свой век, можно встретить в волгоградских дворах. Когда-то резвые «Волги», «Тойоты», «Лады», «Газели» и «Хонды» сегодня выглядят не лучшим образом: со спущенными колесами, покрытые махровой ржавчиной и толстым слоем грязи. Они не только занимают ценные парковочные места, но и наводят на окружающих тоску своим внешним видом. Недавно мэрия Волгограда заявила, что займется этой проблемой и уберет брошенные и разукомплектованные автомобили с городских улиц и дворов. В случае отказа или реакции собственников, автохлам эвакуируют силами МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» и отправят на хранение. А пока отечественные и иностранные машины продолжают гнить у всех на виду.
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