Общество

Улицы и дворы Волгограда освободят от автохлама

Общество 29.10.2019 11:23
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29.10.2019 11:23


Брошенные и разукомплектованные автомобили уберут с улиц и дворов Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в мэрии утвержден порядок транспортировки и хранения старых машин, которые уже не нужны владельцам, но продолжают захламлять общественные территории. Теперь владельца полуразобранных авто должны уведомить о необходимости убрать транспортное средство, наклеив объявление на уцелевшие части машин. В случае отказа или отсутствия реакции собственника автохлам эвакуируют силами МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» и отправят на хранение. 
Брошенным автомобиль будет считаться при наличии признаков бесхозности – отсутствия каких-либо частей, например, колес, капота, если также, например, в него сбрасывают мусор или другие отходы. Сообщить о бесколесных памятниках может любой житель города или организация. 



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