Волгоградец похитил миллион у бывшей возлюбленной

Происшествия 03.11.2019 11:20
1116 10
03.11.2019 11:20
Полицейские задержали подозреваемого в краже 1 миллиона рублей из квартиры 31-летней жительницы Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, им оказался 30-летний ранее судимый волгоградец, который когда-то был в близких отношениях с потерпевшей. Установлено, что у него были ключи от квартиры женщины. В день кражи, которая произошла еще 7 октября, он пришел, чтобы забрать свои вещи. В шкафу мужчина увидел сумку с деньгами и не удержался от соблазна. Женщина обнаружила пропажу накануне, когда вернулась из командировки.
Задержанный признал вину и пояснил, что потратил деньги на собственные нужды – приобретение подержанной иномарки. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ – «Кража, совершенная в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Реклама
Популярное по теме
10.10.2019 19:15
44643 0
22.10.2019 07:57
34130 7
26.10.2019 20:14
27569 4
Под Волгоградом женщина-пешеход погибла после наезда Пежо-20603.11.2019 09:14
Происшествия 03.11.2019 09:14
943 Обсудить
Под Волгоградом пьяный автоугонщик устроил гонки с полицией02.11.2019 09:46
Происшествия 02.11.2019 09:46
2330 0 Обсудить
Гости из Саратова отравились грибами в Волгоградской области, один человек скончался01.11.2019 21:25
Происшествия 01.11.2019 21:25
8067 8 Обсудить
В детской поликлинике в Волгограде пьяная мать угрожала ножницами педиатру01.11.2019 11:47
Происшествия 01.11.2019 11:47
4862 5 Обсудить
Ехали со свадьбы: в Волгоградской области в ДТП пострадали пятеро детей, погиб мужчина01.11.2019 11:00
Происшествия 01.11.2019 11:00
11854 6 Обсудить
В Волгограде ДТП с автобусом повлияло на движение троллейбусов01.11.2019 09:16
Происшествия 01.11.2019 09:16
1152 0 Обсудить
В Волгоградской области вскрыли аферу с "левым" молоком для учреждений ФСИН31.10.2019 14:19
Происшествия 31.10.2019 14:19
19238 17 Обсудить
Житель Волгограда отрезал головы жене и матери31.10.2019 12:11
Происшествия 31.10.2019 12:11
22403 7 Обсудить
В Волгоградской области водитель-трус из Твери насмерть сбил женщину и спрятался31.10.2019 10:01
Происшествия 31.10.2019 10:01
2605 0 Обсудить
Под Волгоградом водитель "Мерседеса" ударил полицейского в лицо и сбежал в Астрахань30.10.2019 16:31
Происшествия 30.10.2019 16:31
14928 12 Обсудить
Разыскиваемого серийного мошенника из Рязанской области поймали в Волгограде30.10.2019 14:57
Происшествия 30.10.2019 14:57
1523 2 Обсудить
Кража колбасы из супермаркета в Волгограде попала на видео30.10.2019 11:14
Происшествия 30.10.2019 11:14
8337 16 Обсудить
В Волгограде разбойники при помощи молотка похитили лобзик30.10.2019 10:48
Происшествия 30.10.2019 10:48
526 0 Обсудить
В Волгограде пьяный мужчина «боднул» головой дверь троллейбуса30.10.2019 09:50
Происшествия 30.10.2019 09:50
1693 6 Обсудить
В Волгоград доставили отравившегося паяльной кислотой малыша29.10.2019 16:50
Происшествия 29.10.2019 16:50
2901 0 Обсудить
Реклама