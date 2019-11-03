Волгоградец похитил миллион у бывшей возлюбленной





Полицейские задержали подозреваемого в краже 1 миллиона рублей из квартиры 31-летней жительницы Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, им оказался 30-летний ранее судимый волгоградец, который когда-то был в близких отношениях с потерпевшей. Установлено, что у него были ключи от квартиры женщины. В день кражи, которая произошла еще 7 октября, он пришел, чтобы забрать свои вещи. В шкафу мужчина увидел сумку с деньгами и не удержался от соблазна. Женщина обнаружила пропажу накануне, когда вернулась из командировки.

Задержанный признал вину и пояснил, что потратил деньги на собственные нужды – приобретение подержанной иномарки. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ – «Кража, совершенная в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.



