Спорт 02.11.2019 16:48
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02.11.2019 16:48
Главный тренер волгоградского «Ротора» назван лучшим по итогам голосования болельщиков. Таковы итоги голосования на сайте ФНЛ, сообщает ИА «Высота 102». За него высказались 72,8% проголосовавших на сайте. И это самое большое преимущество за всю историю такого рода голосований, подчеркнули в ФНЛ.
Лучшим тренером Олимп-ФНЛ признан Игорь Осинькин – главный тренер «Чертаново». Такой выбор было сделать непросто, говорится на сайте ФНЛ. Одинаково сильно прошли минувший месяц «Чертаново» и «Ротор», одержав по четыре победы и лишь по разу сыграв вничью. В пользу главного тренера москвичей сыграл более сложный календарь его команды. Чертановцы обыграли дома «Текстильщик», победили в Курске и Красноярске, а также – большая вишенка на торте – одолели в дерби лидера Олимп-Первенства ФНЛ «Торпедо».
Напомним, ранее федеральные СМИ сообщили о возможной замене главного тренера «Ротора» в связи с задачей выхода в РПЛ.
Фото сайта ФНЛ.
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