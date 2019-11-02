



Главный тренер волгоградского «Ротора» назван лучшим по итогам голосования болельщиков. Таковы итоги голосования на сайте ФНЛ, сообщает ИА «Высота 102». За него высказались 72,8% проголосовавших на сайте. И это самое большое преимущество за всю историю такого рода голосований, подчеркнули в ФНЛ.

Лучшим тренером Олимп-ФНЛ признан Игорь Осинькин – главный тренер «Чертаново». Такой выбор было сделать непросто, говорится на сайте ФНЛ. Одинаково сильно прошли минувший месяц «Чертаново» и «Ротор», одержав по четыре победы и лишь по разу сыграв вничью. В пользу главного тренера москвичей сыграл более сложный календарь его команды. Чертановцы обыграли дома «Текстильщик», победили в Курске и Красноярске, а также – большая вишенка на торте – одолели в дерби лидера Олимп-Первенства ФНЛ «Торпедо».

Напомним, ранее федеральные СМИ сообщили о возможной замене главного тренера «Ротора» в связи с задачей выхода в РПЛ.

Фото сайта ФНЛ.