Экономика 31.10.2019 13:20
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31.10.2019 13:20
Еще быстрее отныне будут принимать закон о бюджете депутаты областной думы. Как сообщает ИА «Высота 102», народные избранники отказались от третьего чтения главного финансового документа региона. Соответствующие изменения сегодня внесены в закон о бюджетном процессе в Волгоградской области. По факту, третье чтение можно назвать рудиментом. По словам главного думского финансиста Ильи Кошкарева, за последние 15 лет парламент ни разу не рассматривал проект казны отдельно в третьем чтении - первых двух вполне достаточно. В первом – думцы обсуждают концепцию документа, во втором и одновременно третьем – более детально разбираются с доходами и расходами. Теперь законодателям не нужно будет тратить время даже на то, чтобы произнести фразу «третье чтение».
Сегодня при рассмотрении поправок в бюджет Волгоградской области 2019 года нареканий к проекту закона не возникло. Документ приняли оперативно, без дискуссий и выступлений. Доходная и расходная части казны увеличены на 10,7 млрд рублей до 111,2 млрд рублей. Большую часть поступлений (10,4 млрд) обеспечил федеральный центр, еще на 330 млн рублей увеличена сумма ожидаемых налоговых и неналоговых поступлений. Дополнительные доходы пойдут на финансирование расходов в сферах образования, здравоохранения, строительства дорог и др. Опасения возникли только у КСП региона, которая посчитала, что прогноз налоговых поступлений в текущем году завышен на 1,4 млрд рублей. "Это приведет к невозможности полного финансирования плановых расходов бюджета", - отмечено в заключении контрольно-счетной палаты. данную информацию на думском заседании озвучил и председатель КСП Игорь Дьяченко. Однако внимание слуг народа эти сведения не привлекли.
Далеко не всегда областные законодатели были единодушны при утверждении регионального бюджета. В прошлые созывы принятие казны зачастую сопровождалось жаркими баталиями. К примеру, семь лет назад парламентарии отказались сходу принимать бюджет 2013 года и отправили его на согласительную комиссию. Впрочем, тогда казна имела большой дефицит, а уровень ожидаемых доходов был завышенным или, как говорили законотворцы, «надутым». В последние несколько лет бюджет верстается без дефицита и вопросов к документу у слуг народа становится все меньше.
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