Происшествия

Житель Волгограда отрезал головы жене и матери

Происшествия 31.10.2019 12:11
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31.10.2019 12:11


Задержан подозреваемый в жестоком убийстве двух женщин в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, обезглавленные тела 41-летней женщины и ее 63-летней свекрови были обнаружены сегодня рано утром в одной из квартир дома на улице Розы Люксембург в Кировском районе. По факту убийства двух человек было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
По данным следствия, подозреваемый проживал вместе с женой и матерью. Ночью между супругами произошел конфликт, в который вмешалась мать. Разъяренный мужчина схватил нож и нанес им несколько ударов по телу родственниц, а затем отчленил их головы. 
О том, что убил двух человек, он рассказал по телефону своей приятельнице, которая приехала на место преступления. Убедившись, что мужчина сказал правду, она сообщила о случившемся в правоохранительные органы. До прибытия следственно-оперативной группы подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, но полицейские это предотвратили. В настоящее время жизни подследственного ничего не угрожает.
Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.


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