Спорт

Волгоградские спортсмены показали победный результат на мировом первенстве по тхэквондо в Италии

Спорт 30.10.2019 20:19
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30.10.2019 20:19


Семь волгоградских спортсменов в составе сборной России отлично выступили на открытом чемпионате и Первенстве мира по ТАЭКВОН-ДО ITF-UNION, который прошел в Италии.
Как сообщили ИА «Высота 102» в областной федерации тхэквондо, лучшие спортсмены со всех континентов собрались в Маракалагонисе на Сардинии, чтобы побороться за призовые места. Волгоградцы оказались в числе призеров соревнований. «Играющий» тренер команды Шахоб Бахромов, выступающий по ветеранам, занял 1 место по личному спаррингу (75 кг), 1 место в силовом разбивании, 1 место в командном спарринге среди мужчин (проводится без учета весовых категорий), 1 место в командном соревновании среди мужчин по спецтехнике. Далер Бахромов стал первым в личном спарринге среди юниоров (60 кг), в разделе «тыль» (формальные комплексы), в командном спарринге среди мужчин, в командном соревновании среди мужчин по спецтехнике и в командных соревнованиях по спецтехнике среди юниоров. В его копилке также «серебро» в командном спарринге среди юниоров. За такие результаты спортсмена признали лучшим юниором чемпионата.

Курбан Ибрагимов завоевал 1 место в личном спарринге (50 кг), 2 место в командном спарринге среди юниоров, 1 место в командных соревнованиях по спецтехнике среди юниоров. Захар Никулин стал вторым в личном спарринге (50 кг), в командном спарринге среди юниоров и первым в командных соревнованиях по спецтехнике среди юниоров. 
Отличилась и Вероника Рожкова. У нее второе место в личном спарринге (55 кг) среди юниорок. Самый молодой спортсмен волгоградской команды – 9 летний Матвей Иванчук одержал победу в личном спарринге (25 кг). Среди его достижений еще и 2 место в разделе «тыль». 
Успехи российской сборной были высоко оценены международным сообществом федерации ТАЭКВОН-ДО ITF-UNION.

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