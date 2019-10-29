Аналитика 29.10.2019 17:34
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29.10.2019 17:34
Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» в проекте «СберДанные» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) проанализировали, как развиваются безналичные платежи в России.
В III квартале 2019 года 48,7% расходных операций было оплачено безналичным способом. Показатель по итогам IV квартала наверняка преодолеет отметку в 50%, и эта тенденция продолжится в 2020 году, уверены аналитики. Органическое замещение бумажных денег продолжается, но темпы несколько снижаются. Скорее всего, в 2019-м прирост безналичных платежей год к году будет наименьшим с середины 2016-го.
В III квартале в 26 регионах доля безналичного торгового оборота превысила 50%. Еще год назад всего четыре региона достигли такого показателя. Лидеры по «торговому безналу» — Карелия (58,1%), Мурманская область (57,7%) и Коми (56,9%).
В столичном регионе россияне тоже большую часть покупок совершают по карте (52%), однако у Москвы и Московской области — лишь 19-е место в рейтинге. В целом рост доли безналичного торгового оборота по сравнению с III кв. 2018 г. продолжается во всех субъектах РФ. Так, в Волгоградской области доля безналичного торгового оборота в III кв. 2019 года составила 45,79%, увеличившись на 4,66 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также аналитики «СберДанных» проанализировали проникновение безнала в 300 самых населенных городах. На первом месте по-прежнему находится Петрозаводск (доля б/п — 59,4%), за ним следует Сыктывкар (59,1%).В Северодвинске (57,4%) доля безналичных платежей растет наиболее быстрыми темпами в первой десятке самых «безналичных» городов— 5,8 п.п. г/г.
Стремительный уход от бумажных денег произошел в Белорецке (Республике Башкортостан), где доля безналичного торгового оборота увеличилась более чем на треть (12,5 п.п. г/г).
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