«Ренессанс страхование»: водители недооценивают опасность быстрого разгона

Экономика 28.10.2019 13:41 Новости компаний
487 0
28.10.2019 13:41 Новости компаний
Компания «Ренессанс страхование» провела анализ телематических данных автовладельцев. Как рассказали ИА «Высота 102» страховщики, все маневры водителей были разделены на резкие, очень резкие и опасные нарушения. Они по-разному влияют на итоговый балл телематики, который получает водитель. И в результате — какая программа страхования будет выбрана.
«Подтвердив аккуратность своего вождения, клиент получает скидку на каско до 50%, — поясняют в компании. — Около 80% клиентов, установивших телематику, воспользовались этим предложением».
Со слов управляющего директора по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергея Демидова, компания использует результаты итоговых баллов для обучения автовладельцев:«Цель нашего мобильного приложения по телематике — не просто оценить качество вождения и выставить справедливый тариф, а помочь в принципе не допустить ДТП.
Например, с помощью персональной статистики вождения, упражнений на развитие периферического зрения и концентрацию внимания и рекомендаций по безопасному вождению».
В результате анализа выяснялось, что наиболее частый маневр (резкие ускорения) — 40%. Далее в порядке убывания следуют резкие торможения (27%), очень резкие ускорения (12%), резкие повороты (10%), очень резкие торможения (6%), опасные ускорения (3%) и опасные торможения (2%).
При этом резкие маневры – относительно небольшие нарушения аккуратного вождения. Они даже не отображаются у клиента в телематическом приложении. Опасные нарушения те, которые с большой вероятностью могут привести к ДТП.
«Статистика интересная. Опасных торможений в полтора-два раза меньше, чем ускорений. Водители явно недооценивают последствия такого маневра. Последствия резкого торможения интуитивно понятны, а разгон кажется безопасным, — комментирует Сергей Демидов. — А такие тяжелые ДТП, как боковые столкновения, часто связаны именно с этим маневром.
Это случаи, когда ДТП совершается при перестроении одного из участников движения (один водитель резко ускоряется, чтобы перестроиться, а другой не успевает среагировать) или ДТП на перекрестках, когда водитель пытается успеть проехать перекресток на мигающий желтый. Последствия таких ДТП могут быть серьезными, потому что все происходит на высокой скорости».
Реклама
Популярное по теме
01.10.2019 15:46
25339 8
02.10.2019 14:25
14814 21
22.10.2019 13:39
15223 16
Сбербанк расширяет возможности переводов на счет по всему миру28.10.2019 16:38
Более 200 волгоградских школьников посетили с экскурсией цеха «Красного Октября»28.10.2019 15:24
РУСАЛ заключил уникальную синдицированную сделку предэкспортного финансирования на сумму свыше 1 млрд долларов США28.10.2019 12:45
Волгоградская область переходит на прямые выплаты по больничным и детским пособиям28.10.2019 11:55
«Сады Придонья» объявили Всероссийский конкурс на лучшую концепцию детского сада25.10.2019 17:00
Вкусно и полезно: школьные столовые перейдут на «модное» питание25.10.2019 16:34
Сбербанк поддерживает Дни международного бизнеса в Волгограде25.10.2019 13:01
Новый расчет платы имущественного налога в Волгограде депутаты приняли без обсуждений25.10.2019 11:30
Главный застройщик проблемных домов в Волгограде не желает быть «золотой рыбкой»25.10.2019 07:47
Волгоградский «КАУСТИК» открыл турникеты для выпускников профильных учебных заведений24.10.2019 16:36
Клиенты банка «Открытие» инвестировали рекордную сумму в продукты УК «Открытие»24.10.2019 14:10
ВТБ и Mastercard запустили акцию «Мультикарта подарков»24.10.2019 13:58
Триллион рублей за два года: от нового замгубернатора ждут подъема экономики Волгоградской области24.10.2019 13:38
Банк «Открытие» наращивает объемы кредитования военнослужащих в Волгоградской области24.10.2019 12:06
Волгоградский алюминиевый завод возобновил экскурсии для школьников в рамках профориентационной программы предприятия24.10.2019 10:12
Реклама