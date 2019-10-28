«Ренессанс страхование»: водители недооценивают опасность быстрого разгона





Компания «Ренессанс страхование» провела анализ телематических данных автовладельцев. Как рассказали ИА «Высота 102» страховщики, все маневры водителей были разделены на резкие, очень резкие и опасные нарушения. Они по-разному влияют на итоговый балл телематики, который получает водитель. И в результате — какая программа страхования будет выбрана.

«Подтвердив аккуратность своего вождения, клиент получает скидку на каско до 50%, — поясняют в компании. — Около 80% клиентов, установивших телематику, воспользовались этим предложением».

Со слов управляющего директора по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергея Демидова, компания использует результаты итоговых баллов для обучения автовладельцев:«Цель нашего мобильного приложения по телематике — не просто оценить качество вождения и выставить справедливый тариф, а помочь в принципе не допустить ДТП.

Например, с помощью персональной статистики вождения, упражнений на развитие периферического зрения и концентрацию внимания и рекомендаций по безопасному вождению».

В результате анализа выяснялось, что наиболее частый маневр (резкие ускорения) — 40%. Далее в порядке убывания следуют резкие торможения (27%), очень резкие ускорения (12%), резкие повороты (10%), очень резкие торможения (6%), опасные ускорения (3%) и опасные торможения (2%).

При этом резкие маневры – относительно небольшие нарушения аккуратного вождения. Они даже не отображаются у клиента в телематическом приложении. Опасные нарушения те, которые с большой вероятностью могут привести к ДТП.

«Статистика интересная. Опасных торможений в полтора-два раза меньше, чем ускорений. Водители явно недооценивают последствия такого маневра. Последствия резкого торможения интуитивно понятны, а разгон кажется безопасным, — комментирует Сергей Демидов. — А такие тяжелые ДТП, как боковые столкновения, часто связаны именно с этим маневром.

Это случаи, когда ДТП совершается при перестроении одного из участников движения (один водитель резко ускоряется, чтобы перестроиться, а другой не успевает среагировать) или ДТП на перекрестках, когда водитель пытается успеть проехать перекресток на мигающий желтый. Последствия таких ДТП могут быть серьезными, потому что все происходит на высокой скорости».