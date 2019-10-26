В Волгоградской области семья отравилась грибами, двое скончались

Происшествия 26.10.2019 16:54
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26.10.2019 16:54
Двое человек скончались от отравления грибами в селе Ивановка Еланского района. Еще двое - получили отравление. Все четверо - члены одной семьи. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в экстренных службах Волгоградской области. За помощью пострадавшие не обращались. "Неотложку" вызвал глава поселка, но 74-летняя женщина и 42-летний мужчина к тому моменту были уже мертвы. Пострадавших госпитализировали в реанимацию Еланской ЦРБ.
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