Федеральные новости

В Волгограде "Антон 2131" признался, за сколько продал данные клиентов банка

Федеральные новости 25.10.2019 19:48
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25.10.2019 19:48


Сегодня Центральный суд Волгограда арестовал коллектора, который продал данные клиентов Сбербанка. Антон Бутурлакин просидит под арестом как минимум до 24 декабря этого года. Мужчина признал свою вину, но при этом заверил, что проданные им данные сотруднику компании, которая занимается сопровождением банкротства, не представляли ценности – там содержалась информация о сумме долгов граждан и номера их счетов, но не номера банковских карт. За эту базу Антон Бутурлакин получил 40 тысяч рублей. 
Как ранее сообщало ИА "Высота 102", сотрудники МВД России при содействии службы безопасности ПАО Сбербанк выявили и задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка. Подозреваемый является сотрудником ООО "НСВ" (Национальная служба взысканий). Он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом "Антон 2131".
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 183 УК РФ - "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну". В Сбербанке заявили, что утечек персональных данных клиентов из Сбербанка и дочерних компаний не было. А вот с компанией, где работал нечистоплотный сотрудник, Сбербанк сотрудничество прекращает. 

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