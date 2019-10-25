Что смотреть на каникулах: 7 киноновинок для школьников всех возрастов





В конце октября у большинства школьников начнутся недельные школьные каникулы. Сервис МегаФон ТВ скрасит эти осенние дни просмотром кино. Представляем дайджест из семи фильмов этого года, которые можно посмотреть холодными осенними вечерами вместе с детьми. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, первые семь дней пользования сервисом – бесплатно.

Фантастический и приключенческий фильм о летающем слонике Дамбо стал экранизацией мультфильма, покорившего детские сердца еще в 1941 году. В фильме от гениального визионера Тима Бертона представлена современная версия диснеевской сказки. Помимо увлекательного сюжета, это еще и яркая, невероятно красочная графика.

Слоненок в цирке за свои большие уши становится объектом насмешек и получает прозвище Дамбо. Когда импрессарио цирка Марк Медичи узнает о том, что слоненок научился летать, решает сделать его звездой шоу-программы.

История спасения необычного слоненка и его мамы не оставит равнодушным ни одного ребенка.

В главных ролях фильма звездный состав: Ева Грин, Колин Фаррел, Майкл Китон и Дэви ДеВито.

Фильм в жанрах фантастика, детектив и приключения стал интересной экранизацией компьютерной игры Nintendoдля покемономанов всех возрастов.

По сюжету 21-летний Тим (Джастин Смит) отправляется на расследования загадочного исчезновения отца. В городе Покемонов парень знакомится с детективом Пикачу, бывшим напарником отца. Друзьям предстоит не только распутать клубок тайн, но и спасти мир карманных монстров от неминуемой гибели.

Сервис предлагает посмотреть также англоязычную версию с русскими субтитрами для совершенствования познаний иностранного языка.

Это мультфильм в жанре комедия и приключения – вторая часть уже полюбившегося детям хита о забавных питомцах от студии Illunination.

В новых приключениях любимцев Джек-рассел-терьер Макс уезжает с хозяевами в гости на ранчо. Его друзья в городе тоже не скучают: пока пекинес Гиджте вызволяет любимую игрушку Макса из кошачьего логова, кролик Снежок бросается спасать из бродячего цирка маленького тигренка по кличке Хо.

В этом фильме смешаны сразу несколько жанров: мюзикл, фантастика, мелодрама, приключения. Аладдин – музыкальный ремейк диснеевской классики от мастера криминальных комедий Гая Ричи.

По сюжету молодой воришка Аладдин попадает в тюрьму по приказу визиря Джафара. Придворный визирь задумал свергнуть султана с помощью Джинна, которого в фильме сыграл Уилл Смит. Для осуществления коварного плана Джафару нужна волшебная лампа из Пещеры Чудес, попасть в которую может только Аладдин. Фильм содержит дополнительные материалы на английском языке с субтитрами.

Фантастический боевик о приключениях отважной девушки-пилота Верс будет интересен детям старшего школьного возраста. Героиня фильма – представительница инопланетной расы крии, чья армия борется с враждебно настроенными скруллами, способными принимать любой облик. Контролировать эмоции героине помогает наставник, консервативный и благородный командир отряда, которого играет известный актер Джуд Лоу. Во время спецоперации девушка попадает во вражеский плен и приобретает сверхспособности. Героине чудом удается бежать, после чего она оказывается на Земле в Лос-Анджелесе середины 90-х. Чтобы выполнить свое предназначение и спасти Вселенную, Верс необходимо не только вспомнить прошлое, но и узнать о том, кем она является на самом деле. Фильм также содержит материалы на английском языке с субтитрами.

Действия мультфильма о своенравном и милом псе по кличке Рекс развиваются в Букингемском дворце. В центре сюжета – собака породы Корги, которого подарил своей супруге Елизавете принц Филипп. Озорной пес быстро становится любимцем ее величества и на правах фаворита можем позволить себе многие шалости. Однажды его проделка становится причиной отмены важного светского приема. Чувствуя вину, пес решает покинуть дворец и оказывается в собачьем приюте, где ни одна из дворняг не верит в его рассказы о королевской жизни. Чтобы вернутся домой, Рексу придется познакомится с тайной жизнью большого города, найти новых друзей и обрести себя.

Фантастическо-приключенческий фильм о становлении супергероя. По сюжету Питер Паркер вместе с классом отправляется на каникулы в Европу, где собирается не только отвлечься от супергеройской жизни, но и признаться в чувствах к Эм Джей. Планы Паркера нарушает атака гигантских монстров, угрожающих человечеству. В борьбе за спасение мира Питеру предстоит действовать вместе с таинственным супергероем Мистерио, которого играет известный актер Джейк Джиллейнхол из параллельной вселенной.

«Все детские каналы и мультфильмы в МегаФон.ТВ можно подключить бесплатно на семь дней и смотреть во время осенних каникул. Кроме того, кино, мультфильмы, сериалы и ТВ каналы в нашем сервисе пользователи тарифов линейки «Включайся!» могут оплачивать кэшбэком, который начисляется ежемесячно просто за пользование услугами связи. А безлимитный интернет на обновленных тарифах позволяет свободно смотреть фильмы и видео на любых видеосервисах», - рассказал директор Волгоградского отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов.







