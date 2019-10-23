Врачи спасают жизнь экс-мэра Волжского после ДТП с двумя жертвами









Стало известно имя одной из погибших женщин, которые находились в машине экс-мэра Волжского Марины Афанасьевой. Как сообщает ИА «Высота 102», это Любовь Федорова, директор известного в Волжском ресторана «Дубрава». Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», в настоящее время в городской больнице №1 им. Фишера врачи спасают Марину Афанасьеву. Ей уже сделали одну операцию и готовят ко второй. Ее состояние оценивается как тяжелое.









Напомним, трагедия произошла сегодня в Быковском районе на трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград". Водитель автомобиля "Фольксваген Тигуан" не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где допустила опрокидывание автомашины в кювет. ДТП произошло около 08:40 на 671 км автодороги. По данным информагентства, за рулем иномарки находилась 64-летняя Марина Афанасьева, бывший мэр Волжского.

В результате ДТП от полученных травм скончались две женщины-пассажирки. По сведениям информагентства, Марина Афанасьева госпитализирована в волжскую больницу №1 имени Фишера с тяжелыми травмами. Погибшие женщины были знакомыми Марины Афанасьевой, с которыми она ехала за грибами в Быковский район.

На фото Марина Афанасьева