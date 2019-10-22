Под Волгоградом уничтожили тонну опасного творога

Экономика 22.10.2019 09:59
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22.10.2019 09:59
Тонну творога без маркировки, которая помогает отличить настоящий продукт от контрафакта, изъяли и уничтожили в Городищенском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, опасную продукцию специалисты отдела ветеринарного контроля и надзора обнаружили на ООО "Молком".
На момент проверки в холодильной камере на хранении находилась поднадзорная продукция (творожный продукт) общим весом 550 кг в отсутствии ветеринарных сопроводительных документов. В холодильной камере в картонных коробках находилась вышеупомянутая продукция без маркировки, общим весом 1 тонна. Продукция с выявленными нарушениями была снята с реализации и утилизирована. Юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности.
Кроме того, в отобранных на предприятии пробах продукции "Творог, массовая доля жирности 9%" были выявлены компоненты, не заявленные в маркировке: обнаружены растительные жиры в жировой фазе продукта. Таким образом, отмечают в ведомстве, ООО "Молком" выпустило в оборот продукцию с нарушением требований ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" и ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции".
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