Скандальному убийце 9-летней девочки в Саратове предъявили обвинение

Федеральные новости 21.10.2019 13:00
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21.10.2019 13:00
Следственными органами СКР по Саратовской области продолжается расследование резонансного уголовного дела об убийстве 9-летней Лизы Киселевой. Как передает ИА «Высота 102», сегодня в СК РФ проинформировали, что на основании собранных по делу доказательств обвинение в убийстве предъявлено 35-летнему Михаилу Туватину - ранее судимому жителю Саратова. Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью. В ходе проведения проверки показаний на месте саратовец рассказал об обстоятельствах произошедшего. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», ребенок был обнаружен убитым в ночь с 10 по 11 октября. В день исчезновения девочка утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Когда подозреваемый в убийстве был задержан, жители Саратова массово потребовали народной расправы над ним. Сразу после того, как о совершенном преступлении и жесткой реакции граждан сообщили федеральные и региональные СМИ, в СКР заявили: «Ни у кого не должно возникать сомнений, что Следственным комитетом Российской Федерации будет принят исчерпывающий комплекс мер, направленных к тому, чтобы тот, кто совершил жестокое преступление в отношении ребенка, ответил за содеянное по всей строгости закона».
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