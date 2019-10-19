Расследования

В Волгоградской области фермер смог взять со строителей нефтепровода 8 миллионов за убытки

Расследования 19.10.2019 21:57
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19.10.2019 21:57


По-своему посчитав убытки сельхозпроизводства, понесенные из-за строительства на его земле магистрального нефтепровода «Куйбышев-Тихорецк», предприниматель из поселка Кузьмичи Городищенского района умудрился получить 8,5 миллионов рублей. По сведениям ИА «Высота 102», «жертвой» фермера могло стать АО «Транснефть-Приволга». Заподозрив хищение средств, нефтяники обратились в правоохранительные органы Волгоградской области.

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