Расследования 19.10.2019 21:57
352 0
19.10.2019 21:57
По-своему посчитав убытки сельхозпроизводства, понесенные из-за строительства на его земле магистрального нефтепровода «Куйбышев-Тихорецк», предприниматель из поселка Кузьмичи Городищенского района умудрился получить 8,5 миллионов рублей. По сведениям ИА «Высота 102», «жертвой» фермера могло стать АО «Транснефть-Приволга». Заподозрив хищение средств, нефтяники обратились в правоохранительные органы Волгоградской области.
Реклама
Популярное по теме
19.09.2019 15:00
42584 6
02.10.2019 17:44
20354 4
23.09.2019 16:34
18682 23
«Погорел на кафе»: бывшему главному архитектору Волгограда и Волжского предъявили обвинение19.10.2019 17:01
Расследования 19.10.2019 17:01
11646 12 Обсудить
Волгоградский суд отправил фермера из Михайловки в колонию общего режима18.10.2019 16:51
Расследования 18.10.2019 16:51
4501 6 Обсудить
Задержанный в Португалии волгоградец идет под суд за похищение человека18.10.2019 15:58
Расследования 18.10.2019 15:58
6402 0 Обсудить
В Волгограде супругов осудили за конопляный огород в квартире18.10.2019 14:48
Расследования 18.10.2019 14:48
809 0 Обсудить
Под Волгоградом спустя 15 лет после преступления задержали опасного подозреваемого18.10.2019 13:46
Расследования 18.10.2019 13:46
10774 8 Обсудить
В Волгограде за поджог машины соперника ревнивец получил реальный тюремный срок18.10.2019 11:07
Расследования 18.10.2019 11:07
15204 4 Обсудить
Вкладывал в биткоины: под Волгоградом вынесли приговор опустошителю банковских счетов18.10.2019 10:41
Расследования 18.10.2019 10:41
4267 5 Обсудить
Жительница Волгограда идет по суд за «прокат» паспорта17.10.2019 16:51
Расследования 17.10.2019 16:51
1213 1 Обсудить
В Волгограде подотчетные деньги солидной фирмы ищут на счетах бывшего гендиректора17.10.2019 10:30
Расследования 17.10.2019 10:30
3437 3 Обсудить
Под Волгоградом обвиняемый в педофилии водитель маршрутки предстанет перед судом16.10.2019 09:11
Расследования 16.10.2019 09:11
16555 11 Обсудить
В Волгограде следователи установят причину падения малыша с четвертого этажа15.10.2019 16:50
Расследования 15.10.2019 16:50
10233 6 Обсудить
Три брата "кошмарили" пенсионеров в Волгоградской области за газовые счетчики15.10.2019 09:56
Расследования 15.10.2019 09:56
2715 3 Обсудить
В Волгограде за ложное минирование двух ТРЦ осудили охранника-стажера14.10.2019 13:03
Расследования 14.10.2019 13:03
11921 2 Обсудить
В Волгограде защитник инвалидов получил тюремный срок за уклонение от налогов14.10.2019 09:41
Расследования 14.10.2019 09:41
7260 2 Обсудить
В Волгоградской области двоих селян осудили за кражу 70 початков кукурузы13.10.2019 09:52
Расследования 13.10.2019 09:52
4898 17 Обсудить
Реклама