Под Волгоградом спустя 15 лет после преступления задержали опасного подозреваемого

Расследования 18.10.2019 13:46
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18.10.2019 13:46
Находившегося в федеральном розыске 50-летнего мужчину задержали в Быковском районе Волгоградской области. В региональном УМВД России ИА «Высота 102» сообщили, что задержанный обоснованно подозревается в причастности к совершению особо тяжкого преступления против личности. Преступление было совершено более 15 лет назад на территории Санкт-Петербурга. Также задержанный гражданин разыскивался с февраля 2018 года за совершение грабежа на территории Пензенской области.
После того, как оперативникам уголовного розыска регионального Главка стало известно, что опасный преступник скрывается в Волгоградской области, он был задержан при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии.
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