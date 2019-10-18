Под Волгоградом спустя 15 лет после преступления задержали опасного подозреваемого





Находившегося в федеральном розыске 50-летнего мужчину задержали в Быковском районе Волгоградской области. В региональном УМВД России ИА «Высота 102» сообщили, что задержанный обоснованно подозревается в причастности к совершению особо тяжкого преступления против личности. Преступление было совершено более 15 лет назад на территории Санкт-Петербурга. Также задержанный гражданин разыскивался с февраля 2018 года за совершение грабежа на территории Пензенской области.

После того, как оперативникам уголовного розыска регионального Главка стало известно, что опасный преступник скрывается в Волгоградской области, он был задержан при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии.



