«Управление отходами – Волгоград» обвинили в навязывании кабальных условий договора

Экономика 18.10.2019 10:20
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18.10.2019 10:20
Три предупреждения направило УФАС в адрес ООО «Управление отходами – Волгоград». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном антимонопольном ведомстве, на действия мусорного регоператора пожаловались несколько юридических лиц. Компании заявили, что просят оператора вести учет потребления отходов не по нормативам накопления, а по фактическому объему. «Управление отходами – Волгоград», как отмечают заявители, отказывается вносить соответствующие изменения в договоры.
Юрлица отмечают, что в реальности потребляют мусора гораздо меньше, чем установлено в нормативе. Но, как следствие, оплата за услуги оказывается завышенной.
УФАС видит в действиях регоператора признаки навязывания невыгодных условий и злоупотребления доминирующим положением, что противоречит федеральному закону о защите конкуренции. Антимонопольное ведомство потребовало от «Управления отходами – Волгоград» пойти навстречу их контрагентам и вести учет потребления ТКО, исходя из фактического потребления. Срок исполнения предупреждений – до 1 ноября. В противном случае УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Идею обратиться в УФАС предпринимателям подсказал председатель комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Весной этого года бизнес-сообщество уже выражало протесты против кабальных условий договоров, которые навязывал мусорный регоператор. Коммерсанты тогда направили коллективную жалобу уполномоченному по правам предпринимателей в регионе Ольге Устиновой. Глава профильного регионального ведомства Олег Николаев направил в адрес омбудсмена официальное письмо с исчерпывающими разъяснениями по проблемной теме. Так, Николаев подчеркнул, что оператор по обращению с отходами не имеет права навязывать юридическим лицам невыгодные для них условия договоров. Чиновник тогда посоветовал бизнесменам в случае, если «Управление отходами» проигнорирует требования, обращаться в антимонопольное управление.
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