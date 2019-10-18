«Управление отходами – Волгоград» обвинили в навязывании кабальных условий договора





Три предупреждения направило УФАС в адрес ООО «Управление отходами – Волгоград». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном антимонопольном ведомстве, на действия мусорного регоператора пожаловались несколько юридических лиц. Компании заявили, что просят оператора вести учет потребления отходов не по нормативам накопления, а по фактическому объему. «Управление отходами – Волгоград», как отмечают заявители, отказывается вносить соответствующие изменения в договоры.

Юрлица отмечают, что в реальности потребляют мусора гораздо меньше, чем установлено в нормативе. Но, как следствие, оплата за услуги оказывается завышенной.

УФАС видит в действиях регоператора признаки навязывания невыгодных условий и злоупотребления доминирующим положением, что противоречит федеральному закону о защите конкуренции. Антимонопольное ведомство потребовало от «Управления отходами – Волгоград» пойти навстречу их контрагентам и вести учет потребления ТКО, исходя из фактического потребления. Срок исполнения предупреждений – до 1 ноября. В противном случае УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.