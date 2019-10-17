



Бизнес-форум «Свое дело» для малого бизнеса, организованный Сбербанком и его дочерней компанией «Деловая среда», проходит сегодня в Волгограде. Желающих принять участие в бизнес-форуме превысило 400 участников.

Как пояснили ИА «Высота 102» перед началом форума волгоградские предприниматели, они с удовольствием воспользовались приглашением Сбербанка и возможностью пообщаться с признанными экспертами по эффективному ведению бизнеса.

Спикерами форума в Волгограде стали известный российский маркетолог Игорь Манн, эксперт в области финансового учета для малого бизнеса Михаил Смолянов, эксперт в личной эффективности, лидерстве и командообразовании Владимир Герасичев, эксперт в области управления продажами Вадим Дозорцев, эксперт по диджитал-продвижению Алексей Иванов.





Ожидания участников оправдались. Бизнес - эксперты ведут активный диалог с аудиторией и даже подробно диагностируют бизнес конкретных волгоградских предпринимателей - по производству мясных полуфабрикатов, деликатесов, колбасных изделий и online обучению сыроваров.





Как пояснили информагентству в Сбербанке, бизнес-форум — лишь один из этапов большого реалити-проекта, в рамках которого происходит изучение анкет предпринимателей малого и микро-бизнеса, желающих принять в нем участие. Затем проходят съемки бизнес-процессов в выбранных компаниях, а через два месяца после мероприятия планируется повторный визит к компаниям-участникам и съемка сюжета об изменениях в их бизнесе. Итоговый видеосюжет с рекомендациями и реальными изменениями, планируется публиковать на сайте проекта через 3 месяца после проведения форума.

«Финансовая грамотность и финансовое благополучие наших клиентов — это основа не только развития нашего банка, но и нашего региона, страны в целом. И, собственно, главная задача форума — предложить эффективные инструменты и варианты решений сложных бизнес-задач, с которыми ежедневно сталкиваются владельцы компаний малого бизнеса», - отметил Сергей Вяткин, заместитель Управляющего Волгоградским отделением Сбербанка.