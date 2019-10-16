Расследования

Под Волгоградом обвиняемый в педофилии водитель маршрутки предстанет перед судом

Расследования 16.10.2019 09:11
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16.10.2019 09:11


Перед судом в Городищенском районе предстанет 35-летний водитель маршрутки, обвиняемый в изнасиловании малолетней школьницы, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по региону. Расследование завершено, далее уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу.
По данным следствия, 1 февраля 2019 года обвиняемый, проезжая на автомобиле "Газель" по рабочему поселку Городище, увидел 13-летнюю девочку, которая в это время возвращалась с учёбы домой. Он попросил ребенка показать ему дорогу, но это был лишь предлог. Как только школьница оказалась в салоне машины, злоумышленник, применяя физическую силу к несовершеннолетней, вывез её на окраину населенного пункта и надругался над ней.
На стадии расследования свою вину в содеянном злоумышленник категорически не признавал, утверждая, что лишь покатал ребенка на своей маршрутке. Однако следователям удалось собрать неопровержимые доказательства его вины, в числе которых заключения комплексной психолого-психиатрической и генетической судебных экспертиз. За содеянное насильнику грозит до 20 лет лишения свободы.

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