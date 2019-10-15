Экономика

Банк «Открытие» представил новую систему обслуживания розничных клиентов

Экономика 15.10.2019 15:10
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15.10.2019 15:10


На форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 банк «Открытие» провел презентацию Единого Фронтального Решения (ЕФР) — новой системы обслуживания розничных клиентов банка.
«За год работы над проектом удалось не только создать с нуля и запустить в эксплуатацию новую систему для клиентов розничного бизнеса, но и создать новую платформу для дальнейшей разработки», — сообщил член правления, руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.
Основная цель ЕФР, как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка – обеспечить единый интерфейс для обслуживания клиентов. В результате  сократилось время обучения сотрудников и упростился процесс работы, что позволило увеличить скорость обслуживания клиентов. Все это улучшает пользовательский опыт и удовлетворенность клиентов от взаимодействия с банком «Открытие».
Исторически в банке было более 20 систем, в которых происходило обслуживание клиента. Ни одно из имевшихся решений не позволяло реализовать все требуемые сценарии, поэтому было принято решение о разработке новой единой системы.
Проект запущен в середине октября 2018 года. К марту 2019 команда проекта запустила инфраструктурную часть Digital Platform – внутреннего private cloud и CI/CD toolchain, технологической основы микросервисного слоя, лежащего в основе ЕФР и дальнейших омниканальных решений. В мае был запущен пилот ЕФР на группу отделений, которая в дальнейшем получала и продолжает получать ежедневные обновления системы в рамках налаженного процесса непрерывной поставки.
В июле стартовала опытно-промышленная эксплуатация проекта на ограниченном количестве отделений в Москве и регионах, а также в контакт-центре банка «Открытие».
Наконец, в сентябре Единое Фронтальное Решение было тиражировано на всю сеть и контакт-центр банка.
На старте проекта работала внутренняя команда в составе 35 человек. Затем команда была увеличена втрое как при помощи внутренних ресурсов, так и путем привлечения компаний-партнеров.
«Уникальность внедрения ЕФР для рынка в том, что проект подобного масштаба изначально был запущен и реализован по методологии agile, используя такие современные подходы, как микросервисы, контейнеризация и private cloud. Концепция омниканальной платформы была заложена на самой ранней стадии проектирования, — отметил Сергей Русанов.
«Кроме бизнес-целей, команда проекта изначально ставила себе задачу реализовать процесс непрерывной и полностью автоматизированной поставки доработок на промышленную среду с частотой несколько раз в день, что существенно сокращает издержки и позволяет значительно сократить time-to-market для бизнеса банка. Благодаря данным инновациям удалось проделать огромный объем работы относительно небольшой командой в кратчайшие сроки и с минимальными затратами», — рассказал в ходе презентации Андрей Зорин, руководитель проекта ЕФР банка «Открытие».
Digital platform предназначена для работы микросервисов в docker контейнерах под управлением Kubernetes. Платформа полностью реализована на основе ПО с открыты кодом. Обеспечена поддержка разработки на любом программном стэке, способном работать в контейнерах под linux, включая стандартизацию межсервисных вызовов и публикации событий.
Реализованы стандартные механизмы аутентификации и авторизации с гранулярным управлением доступом к каждой операции каждого сервиса, включая поддержку двухфакторной авторизации операции различными способами. Внедрены общеплатформенные механизмы мониторинга и сбора метрик, автоматического развертывания как приложений, так и инфраструктурного ПО. Полноценно реализована концепция IaaC (инфраструктура как код), т.е. развертывание среды, например, для новой команды разработки, полностью автоматизировано.
Платформа позволяет развернуть новую версию ПО в любую среду, включая промышленную, за несколько десятков секунд без остановки обслуживания. По результатам нагрузочного тестирования, под полной проектной нагрузкой обеспечивается среднее время отклика в 300 миллисекунд, что обеспечивает практически мгновенный отклик для пользователя системы.
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