Банк «Открытие» представил ИТ-стратегию на 2020 год

Экономика 11.10.2019 11:03
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11.10.2019 11:03
В рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 член правления банка «Открытие» Сергей Русанов рассказал об ИТ-стратегии банка на 2020 год. Она призвана обеспечить решение главной стратегической задачи развития бизнеса: банк «Открытие» намерен войти в топ-5 крупнейших российских кредитных организаций, став при этом одним из цифровых и технологических лидеров банковского сектора. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Суть стратегии – переход от трансформации систем и технологий, доставшихся банку «Открытие» в наследство от кредитных организаций, вошедших в его состав, к инновациям, внедрению инновационных технологических решений для всех категорий клиентов и оптимизации банковских процедур.
В 2018-2019 гг банк «Открытие» провел масштабную трансформацию ИТ-ландшафта. В частности, из 546 систем к 2020 году останется 215. Полным ходом идет процесс миграции клиентов и продуктов на опорные системы и вывод из эксплуатации нецелевых систем.
Еще один ключевой процесс цифровой трансформации банка — объединение хранилищ данных в единый контур и построение общей экосистемы отчетности/ системы управления рисками/ аналитического CRM.
Главные задачи трансформации — закрыть базовые потребности в автоматизации бизнес-процессов, устранить дублирование функций и снизить операционные издержки — в целом были решены в 2019 году. Таким образом был заложен фундамент для перехода к стадии инновационного развития цифровой составляющей бизнеса банка.
Основными задачами ИT-стратегии на 2020 год определены дальнейшее развитие ИТ-платформ на базе микросервисной архитектуры, широкое использование инструментов аналитики во всех каналах для расширения кросс-продаж и персонализации клиентских предложений, запуск новых сервисов для создания омниканального клиентского опыта, создание офиса цифровой трансформации.
В рамках задач-2020 банк намерен развивать ряд инновационных проектов, касающихся практически всех направлений его бизнеса. В частности, речь идет об использовании технологий роботизации для оптимизации рутинных операций и ускорения обработки клиентских документов и обращений; о расширении доступа клиентов к банковским сервисам агентским сетям и партнерам за счет технологии открытых АPI; о внедрении технологий, позволяющих продавать клиентам продукты и услуги на основе геймификации и поведенческой экономики.
Банк «Открытие» запустит «битву роботов» — конкурсный отбор чат-бота для роботизации банковских операций из роботов трех разных «школ». Запустит в Системе быстрых платежей с2b-платежи. Будет развивать Единое Фронтальное Решение — новую систему обслуживания розничных клиентов. В планах кредитной организации также развитие нового Мобильного банка с добавлением в него голосового помощника, биометрии и других современных функций.
Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие»:
«Главная задача ИТ-стратегии – 2020 внедрить новые цифровые инфраструктуру и процессы управления изменениями для решения амбициозных стратегических задач развития бизнеса «Открытия». Мы не просто должны войти в топ-5 ведущих кредитных организаций страны, но и стать одним из лидеров по качеству, скорости обслуживания и доступности клиентам новейших финансовых технологий.
Сложнейший этап трансформации ИТ-инфраструктуры, который мы успешно завершаем, помог банку закрепить свои главные конкурентные преимущества на рынке — универсальность и надежность. Теперь, оставаясь универсальным и надежным (и финансово, и технологически) банком, мы намерены стать банком непрерывных улучшений — стать более современным и удобным для клиентов. Уверен, что наша команда профессионалов во взаимодействии с партнерами, с которыми мы работаем над реализацией ИТ-стратегии, позволит нам достичь этих целей».
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