Волгоградцам напомнили о симптомах инсульта и первой помощи





Инсульт может настигнуть человека практически в любой момент. Одна из главных причин этого — неспецифические симптомы, которые на первый взгляд сложно связать с инсультом.

Специалисты компании СОГАЗ-Мед рассказали читателям ИА «Высота 102» о видах этого заболевания, факторах риска, его профилактике и необходимости обращения за медицинской помощью, чтобы минимизировать последствия.

Виды инсульта

Ишемический инсульт. Это самый распространенный вид. Возникает при спазме или закупорке артерии мозга. В первую очередь страдают зоны, расположенные поблизости от патологического очага. Предвестники заболевания могут быть довольно разные, поэтому очень важно следить за любыми изменениями здоровья и самочувствия. Проявиться болезнь может в любое время, но чаще всего — ночью и под утро.

Геморрагический инсульт. Возникает при разрыве сосуда, где есть аномалии и аневризмы. При нем кровь поступает в ткань мозга. В 60% случаев этот вид инсульта является осложнением гипертонической болезни на фоне атеросклероза сосудов. Другие причины: заболевания крови, алкоголизм, прием наркотиков, диабетические поражения сосудов. Геморрагический инсульт протекает тяжелее и прогноз при нем более серьезен.

Факторы риска возникновения инсультов

• Повышенное артериальное давление.

• Сахарный диабет.

• Различные заболевания сердца.

• Курение.

• Ожирение.

• Повышенное содержание холестерина в крови.

• Злоупотребление алкоголем.

• Стресс.

• Недостаточная физическая активность.

Первые симптомы инсульта

• Внезапная слабость в руке и/или ноге.

• Внезапное онемение в руке и/или ноге.

• Внезапное нарушение речи и/или ее понимания.

• Внезапная потеря равновесия, нарушение координации, головокружение.

• Внезапная потеря сознания.

• Острая головная боль без какой-либо видимой причины или после тяжелого стресса, физического перенапряжения.

• Внезапное онемение губы или половины лица, часто с «перекосом» лица.

• Низкое или, наоборот, повышенное артериальное давление.

Что делать при появлении симптомов инсульта

Дорога каждая минута! Наиболее эффективное лечение возможно в первые три часа с момента нарушения мозгового кровообращения. При появлении симптомов инсульта необходимо срочно вызвать скорую помощь, точно описать диспетчеру состояние, чтобы приехала специализированная бригада.

Что делать после вызова скорой

После вызова скорой, до приезда врача сделайте следующее:

• Положите больного при подозрении на инсульт на спину, немного приподнимите голову. Лишних движений ему делать не рекомендуется, так как это может усилить кровоизлияние. Есть и пить в таком состоянии запрещается. При возникновении рвоты, голову больного нужно повернуть набок, чтобы он не захлебнулся.

• Приближающийся инсульт можно немного отсрочить, положив на затылок человека холодную вещь, а также согрев его нижние конечности. Лучше всего снять с больного очень узкую одежду и расстегнуть верхние пуговицы его одежды.

• Если у человека начался паралич, то первая помощь будет заключаться в растирании его конечностей согревающей смесью из двух частей растительного масла и одной части спирта. Продолжать такие действия нужно до приезда врачей.

• Необходимо понимать то, как меняется у больного человека пульс и артериальное давление. При возможности нужно проверить эти показатели и запомнить их. Данную информацию следует сказать врачам.

• Потеря сознания, вызванная инсультом, говорит о значительном кровоизлиянии. Именно поэтому тело больного нужно поднять на тридцать градусов.

• При остановке дыхания нужно начать искусственную вентиляцию легких.

• Врачам бригады скорой помощи необходимо рассказать о том, как начались проблемы, насколько стал хуже себя чувствовать и выглядеть больной, а также какие таблетки он принимал.

Профилактика инсульта

У людей после 50 лет снижается эластичность сосудистой стенки, которая может не выдержать резкого повышения давления, например, на фоне стресса или сильных эмоций и физического перенапряжения.

Основные профилактические мероприятия предотвращения заболеваний системы сосудов и сердечного органа:

• ограничение приема продуктов, содержащих насыщенные жирные кислоты, и увеличение — с полиненасыщенными жирными кислотами;

• постоянные адекватные физические нагрузки на организм;

• полный отказ от курения;

• отказ от употребления алкоголя;

• избегание стрессовых ситуаций;

• наблюдение за артериальным давлением;

• контроль уровня сахара крови, холестерина и липидного профиля.

Если врач поставил диагноз гипертония, нужно следить за состоянием давления на постоянной основе.

Пациенту рекомендуется приобрести точный электронный тонометр для постоянного контроля давления. Высокое кровяное давление может привести к повреждению внутренних стенок артерий, которые подвержены разрыву или спазму. Внезапно возникшее сильное головокружение, может являться опасным симптомом приближающегося приступа.

Самостоятельно сложно оценить угрозу возникновения инсульта и оценить его последствия. При появлении волнующих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

Контроль состояния своего здоровья

СОГАЗ-Мед напоминает: своевременное прохождение профилактических мероприятий в несколько раз уменьшает риск возникновения опасных заболеваний.

www.sogaz-med.ru или у страховых представителей по телефону 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Профилактический медосмотр в возрасте 18-39 лет рекомендуют проходить раз в три года, а после 40 лет - ежегодно. С подробностями проведения профилактических мероприятий можно ознакомиться на сайте СОГАЗ-Медили у страховых представителей по телефону 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный).



