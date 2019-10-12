Экономика 12.10.2019 10:30
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12.10.2019 10:30
Установлены долгосрочные тарифы на перемещение задержанных транспортных средств, маломерных судов и гидроциклов в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», плата за работу эвакуатора и хранение имущества на штрафстоянке вырастет с 2020 года.
Так, до конца текущего года тариф на перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку в Волгограде сохранится в размере 1813,68 руб., а уже в 2020 году он увеличится до 1868,09 руб., в 2021 – 1937,21 руб., 2022 – 2014,4 руб., в 2023 году – 2095,29 руб., 2024 – 2179,1 руб.
Тариф на эвакуацию судна длиной до 5 метров вырастет с 6167 рублей в 2019 году до 7409,12 руб. в 2024 году. Уже в 2020-м тариф поднимется до 6351,67 рубля. Увеличится плата и для судов других категорий, а также гидроциклов. Соответствующее решение принял комитет тарифного регулирования Волгоградской области. Согласно приказам комитета, вырастет плата и за штрафстоянку для всех категорий транспортных средств, а также маломерных судов и гидроциклов. Так, к примеру, в Волгограде часовой тариф для автомобилей массой до 3,5 тонн категории В и D уже в следующем году составит 55,16 руб. В текущем году часовая плата за штрафстоянку равна 53,55 руб.
Отметим, что долгосрочные тарифы установлены не только на эвакуацию и хранение транспортных средств в Волгограде, но и на территории районов Волгоградской области.
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