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Прививка от гриппа: делать страшно болеть

Доверься врачу 11.10.2019 13:35
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11.10.2019 13:35


Наступила осень, а значит пришла пора задуматься о профилактике вирусных заболеваний. Специалисты в один голос утверждают, что вакцинацию нужно проходить до начала эпидемии. Это наиболее надёжный способ защититься от болезни: у человека успеет выработаться иммунитет. В Роспотребнадзоре рекомендуют проводить прививки против гриппа уже в сентябре-октябре. Специалисты компании СОГАЗ-Мед напомнили читателям ИА «Высота 102» о том, где можно привиться, когда лучше пройти вакцинацию и платная ли эта услуга. 
А это безопасно?
Безопасность и эффективность вакцинации подтверждена многочисленными научными исследованиями и многолетним опытом. Статистика показывает, что люди, привитые по всем правилам качественными вакцинами, в 80% не заболевают гриппом, либо болезнь протекает в более легкой форме. Современные вакцины рекомендуются специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исходя из того, насколько высока вероятность появления определенных типов вируса гриппа во время эпидемий. 
Вакцинация проводится бесплатно
Своевременная вакцинация проводится бесплатно и входит в Национальный календарь профилактических прививок (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Вакцинация призвана снизить риск заболеваний в дальнейшем, что поможет сохранить здоровье и избежать покупки дорогостоящих препаратов для лечения. 
Где поставить прививку?
Чтобы получить прививку, нужно прийти в территориальную поликлинику по месту жительства с паспортом и страховым полисом ОМС. После медицинского осмотра, если не будут выявлены противопоказания, гражданин пройдёт вакцинацию.  Бесплатную вакцину доставляют и в детские сады и школы. Студенты, медицинские работники и сотрудники образовательных учреждений также подлежат вакцинации и смогут её пройти организованно на территории учебных заведений или на рабочих местах. 
Противопоказания к вакцинации
СОГАЗ-Мед рекомендует: прежде чем делать прививку, необходимо проконсультироваться с врачом. У прививок против гриппа есть следующие противопоказания:
• аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины; 
• аллергические реакции на ранее вводимые гриппозные вакцины;
• острые лихорадочные состояния или обострение хронического заболевания (вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии); 
• нетяжелые ОРВИ, острые кишечные заболевания (вакцинацию проводят после нормализации температуры).
«В прошлом году сделал прививку от гриппа и сразу заболел»
Распространенное мнение о том, что сразу же после вакцинации можно заболеть гриппом неверно. В вакцине, которую вводят внутримышечно, нет живого вируса гриппа. А заболеть в сезон простуд можно и обычным ОРВИ.
СОГАЗ-Мед напоминает, что иммунитету после прививки необходимо от двух до четырех недель, чтобы выработать защиту. Чем ближе к эпидемиологическому сезону проводится вакцинация, тем выше риск, что иммунный ответ не успеет выработаться. 

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