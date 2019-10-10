



Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летней жительницы Волгограда за оставление в опасности своего трехлетнего сына. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, дознаватели отдела полиции № 3 (Дзержинский район) после спасения ребенка возбудили дело на его мать по ст. 125 УК РФ - "Оставление в опасности". В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, накануне около 16.30 на телефон экстренных служб Волгограда поступило сообщение от мужчины, который проезжая на автомашине мимо дома по ул. Ангарской, увидел в открытом окне 8-го этажа ребенка, облокотившегося на москитную сетку. Сотрудники полиции прибыли по обозначенному адресу, но дверь в квартиру им не открыли - ребенок был дома один. Оценив ситуацию, полицейские вызвали сотрудников МЧС. В то время, пока сотрудники полиции отвлекали ребенка, специалисты МЧС развернули лестницу и поднялись наверх, проникли в квартиру и передали мальчика полицейским. До самого вечера он находился под опекой инспектора ПДН.

Мать трехлетнего мальчика, 27-летняя волгоградка, вернулась домой около 19.30, пояснив, что находилась на работе, и сына оставляет одного не в первый раз.



